Jednak odrębnym problemem jest Bruksela. Otoczona przez Flandrię w 80 proc. jest zamieszkała przez ludność francuskojęzyczną. Grienken chce ją włączyć do nowego państwa, wręcz uczynić z niej jego stolicę. Zapowiada, że ludność francuskojęzyczna zachowa wszelkie prawa. Wątpliwe jest jednak, czy uda mu się gładko ten proces przeprowadzić.

Pozostaje kwestia uznania nowego państwa przez pozostałe kraje Unii Europejskiej. Tu w końcu znajdują się najważniejsze instytucje Wspólnoty. Niektórzy wskazują na przykład Katalonii, której nie udało się przed sześciu laty przekonać resztę UE do uznania wyniku nielegalnego referendum i nowego państwa. Uważają, że będzie podobnie z Flandrią. To jednak błędne rozumowanie. Katalońskiej niezależności sprzeciwiała się potężna Hiszpania, tu takiej roli nie przejmie żadne państwo, bo Belgii nie będzie. Wielu wręcz odetchnie z ulgą na wiadomość, że przestanie istnieć dysfunkcyjne państwo belgijskie. Ale pod warunkiem, że jego rozpad nie okaże się zaraźliwym przykładem dla innych, bo z tego Unia mogłaby się już nie podnieść.

Geneza powstania Belgii

Spadek po Filipie II

Mniejsza niż województwo mazowieckie Belgia łączy w sobie francuskojęzycznych Walonów i mówiących po niderlandzku Flamandów. Przedstawicieli Europy romańskiej i germańskiej. A więc społeczności, które nijak do siebie nie przystają.



Przyczyn trzeba szukać w XVI wieku, kiedy król Hiszpanii Filip II, który stał na czele „imperium, nad którym słońce nie zachodzi”, musiał jednak ulec rewolucji protestanckiej w prowincjach, które dziś składają się na Holandię.



Trzy wieki później, na kongresie wiedeńskim w 1815 roku, postanowiono co prawda ponownie połączyć oba terytoria: potężna Holandia miała zapewnić, że wychodząca z ery napoleońskiej Francja nie będzie już zagrażać reszcie Europy. Eksperyment przetrwał jednak tylko 15 lat: południowe, katolickie prowincje zbuntowały się, a zajęty powstaniem listopadowym car Mikołaj I nie był w stanie spacyfikować rewolucji.



Nowy kraj, który odwołując się do nazwy rzymskiej prowincji, został nazwany Belgią, był co prawda jednolity pod względem religijnym, ale już nie kulturowym i etnicznym. Do lat 70. XX wieku absolutną dominację miała w nim francuskojęzyczna burżuazja. Jej atutem było ogromne imperium kolonialne w Kongu, eksploatowane za cenę śmierci wielu milionów lokalnych mieszkańców. A także przemysł hutniczy opierający się na wydobyciu węgla w Walonii.



To wszystko jednak padło, a oparta na elastycznych przedsiębiorstwach Flandria stopniowo stała się bogatsza od południowej sąsiadki. I wymuszała kolejne reformy, które przekształciły kraj w luźną federację. Dziś łączy go zasadniczo król, drużyna piłki nożnej i system socjalny.