- Rozumiem uwarunkowania polityczne, że po dekadach budowania ogromnych sieci zabezpieczeń socjalnych jest sprzeciw wobec porzucenia tego i zwiększonego inwestowania w bezpieczeństwo narodowe, jednak wydarzenia ostatnich kilku lat - wojna lądowa w sercu Europy - przypominają, że twarda siła jest wciąż niezbędna jako środek odstraszania - mówił sekretarz stanu USA.

Stany Zjednoczone chcą, żeby Europa wydawała więcej na obronność

- Chcemy wyjechać stąd ze świadomością, że jesteśmy na realistycznej drodze do tego, by każdy z członków zobowiązał się - i wywiązał z tego - do osiągnięcia poziomu 5 proc. PKB wydatków (na obronność - red.). Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych, które będą musiały zwiększyć swój odsetek - zaznaczył Rubio. Przekonywał, że jeżeli sytuacja jest tak poważna jak uważa on oraz członkowie NATO, to zagrożeniom trzeba przeciwstawić się poprzez „pełne i realne zobowiązanie” do posiadania odpowiednich zdolności.

Obecnie państwa NATO zobowiązały się do przeznaczania 2 proc. PKB na obronność, ale takie kraje jak Włochy, Hiszpania czy Belgia nie dotrzymują tego limitu. W 2024 r. średnio państwa Sojuszu wydawały na obronność 2,2 proc. PKB (dla państw Unii Europejskiej należących do NATO wskaźnik ten wynosił 1,99 proc.).

Przedstawiciel administracji Trumpa zapewniał w Brukseli, że 47. prezydent USA nie jest przeciwko NATO. - On jest przeciwko NATO, które nie ma zdolności potrzebnych do wypełniania zobowiązań, nakładanych na wszystkie państwa członkowskie przez traktat waszyngtoński - dodał. - Nikt nie oczekuje, że to się uda w ciągu roku czy dwóch, jednak ścieżka musi być prawdziwa. To gorzka, ale podstawowa prawda, którą trzeba teraz wyrazić, byśmy mogli stworzyć NATO, które ma zdolności do obrony terytoriów państw członkowskich i odstraszania jakichkolwiek zachowań agresywnych wobec kogokolwiek z nas - podkreślił.