W Belgii zastrajkują dwie centrale związkowe FGTB/ABVV i CSC/ACV. W wyniku ich protestu staną nie tylko lotniska, ale i transport naziemny. Nie pojadą więc koleje, stanie metro w Brukseli, nie wyjadą z zajezdni autobusy i tramwaje.

Reklama

Czytaj więcej Transport Paraliż belgijskiego transportu. Lotniska będą zamknięte We czwartek 13 lutego z dwóch lotnisk obsługujących Brukselę - Zaventem i Charleroi - nie odleci...

Już trzeci raz w tym roku

„Z powodu strajku generalnego, w którym wezmą udział zatrudnieni w kontroli bezpieczeństwa i inni zatrudnieni w naziemnej obsłudze pasażerów, ze względu na ich bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na odwołanie wszystkich odlotów w poniedziałek, 31 marca” – czytamy na stronie internetowej brukselskiego portu Zaventem. To znaczy, że tylko w najbliższy poniedziałek zostaną odwołane 244 loty. Co więcej, Brussels Airlines zmuszone są do odwołania także wieczornych rejsów z niedzieli, 30 marca, bo nie zostaną one obsłużone po porannym przylocie. Lotnisko zaleca pasażerom, aby jak najszybciej skontaktowali się ze swoimi przewoźnikami.

Pasażerom z tytułu odwołanych lotów nie należy się odszkodowanie, bo strajk jest zakwalifikowany jako „siła wyższa”. Natomiast mają prawo bezpłatnej zmiany rezerwacji, niezależnie od tego, w jakiej taryfie mają wykupiony bilet, bądź zwrot zapłaconej kwoty bez jakichkolwiek potrąceń.