Francja testuje pocisk balistyczny. Rakieta może przenieść 10 głowic jądrowych

Nowa wersja francuskiego pocisku balistycznego typu woda-ziemia

Pocisk M51.3 to zmodernizowana wersja M51, trzystopniowego strategicznego pocisku balistycznego typu woda-ziemia, przeznaczonego do wystrzeliwania z okrętów podwodnych. Pierwszy test M51 został przeprowadzony w 2006 r., a z okrętu podwodnego - w 2010 r. Trzynaście lat temu pocisk został oddany do użytku.

M51.3 ma wejść do służby ok. roku 2025. Pocisk został opracowany przez firmę lotniczą ArianeGroup, spółkę joint venture Airbusa i francuskiej grupy przemysłowej Safran.

Pociski balistyczne typu M51 mogą przenosić do 10 głowic typu MIRV z ładunkiem termojądrowym, z których każda może mieć moc 100-300 kT, znacznie większą od bomb zrzuconych przez USA na Hiroszimę i Nagasaki. Zasięg pocisków to 8-10 tys. kilometrów.