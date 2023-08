Wielka awaria prądu w Brazylii. Władze zarządziły dochodzenie

Tajemnica Morza Kaspijskiego: to tam Rosja skutecznie omija sankcje

Rosyjskie i irańskie statki aktywnie wykorzystują Morze Kaspijskie do tajnych dostaw towarów objętych sankcjami. Rosyjskie statki zawijają do portów wyłączając transmisję danych do Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS), a nawet fałszują swoją lokalizację.