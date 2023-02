Budżet Polski mniej zarobi na uprawnieniach do emisji CO2

Do budżetu w 2022 r. wpłynęło ponad 23 mld zł ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. To mniej o blisko 2,3 mld zł niż rok wcześniej. W tym roku wpływy utrzymają się na podobnym poziomie.