W poniedziałek sąd w Tbilisi nie przychylił się do wniosku o odroczenie wyroku lub zwolnienie ze względów zdrowotnych byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego. Sędzia Giorgi Arewadze uznał, że przedłożony raport o stanie zdrowia Saakaszwilego nie zawierał wiarygodnych informacji o nasileniu jego choroby i nie mógł być podstawą do odroczenia wyroku. Decyzja sędziego wywołała niezadowolenie wśród krewnych i zwolenników byłego gruzińskiego prezydenta.

Reklama

Saakaszwili decyzję nazwał „żartem” i stwierdził, że w zasadzie wydano na niego „wyrok śmierci”. Stan zdrowia byłego prezydenta po serii głodówek jest coraz gorszy. Zdaniem lekarzy Saakaszwili powinien zostać wywieziony za granicę, gdzie specjaliści będą mogli go uratować.

Czytaj więcej Polityka Sąd w Gruzji odmówił wypuszczenia Saakaszwilego z powodów zdrowotnych W poniedziałek sąd w Tbilisi nie przychylił się do wniosku o odroczenie wyroku lub zwolnienie ze względów zdrowotnych byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

W wydanym we wtorek oświadczeniu prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wydała oświadczenie, w którym stwierdził, że decyzja sądu w sprawie byłego prezydenta dyskredytuje kraj, oddziela Gruzję od jej sojuszników i utrudnia spełnienie warunków dotyczących wstąpienia do Unii Europejskiej, a także zakłóca solidarność z Ukrainą (Saakaszwili ma ukraińskie obywatelstwo).

Zurabiszwili zwróciła uwagę, że cała Gruzja stała się „zakładnikiem jednej sprawy (Saakaszwilego)”. Jednocześnie skrytykowała obecny gruziński rząd za „upór” i sojuszników byłego prezydenta za zdyskredytowanie kraju w Europie.



Reklama

Prezydent dodała, że jej zdaniem ułaskawienie przez nią Saakaszwilego nie pomoże uwięzionemu politykowi, ponieważ toczą się przeciwko niemu kolejne sprawy, a decyzja taka nie spowodowałaby depolaryzacji. Za to - zdaniem Zurabiszwili - Saakaszwili mógłby w ten sposób „stać się przeciwnikiem” kraju. Oskarżyła jednak rząd o „pozwolenie na zniknięcie kwestii akcesji do UE” z agendy politycznej i wezwała obie strony do „zakończenia grania przyszłością kraju”.

Czytaj więcej Polityka Micheil Saakaszwili: Pochowajcie moje serce w Kijowie Niegdyś był ikoną gruzińskiej opozycji demokratycznej. Wyciągnął kraj z postkomunistycznej przepaści. Dzisiaj, uwięziony, upokorzony i schorowany, prosi o leczenie za granicą.

Saakaszwili został zatrzymany w Gruzji 1 października 2021 roku, gdy wrócił do kraju po ośmioletniej nieobecności. Przemycił go kierowca TIR-a płynącego promem z ukraińskiej Odessy do Poti. Były prezydent został złapany i natychmiast wsadzony do więzienia. Wcześniej skazano go zaocznie w dwóch procesach łącznie na sześć lat więzienia.

1 lutego podczas konferencji prasowej z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pokazał zdjęcia Saakaszwilego i wyraził przekonanie, że władze gruzińskie dopuszczają się tortur.