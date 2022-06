Rosyjska agencja Interfax podała, że wypowiedź Puszylina padła na marginesie Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. - Jeśli chodzi o eksport, to jest metal, zboże zostanie podłączone trochę później - powiedział przywódca tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, pytany, jakie towary mają być drogą morską eksportowane z Mariupola.

Dopytywany, Denis Puszylin stwierdził, że eksport zboża z Mariupola ma ruszyć "w najbliższej przyszłości". - Dostawy do krajów Bliskiego Wschodu nie są wykluczone - dodał. Przywódca separatystów z DRL mówił, że port w Mariupolu funkcjonuje "zarówno w zakresie importu, jak i eksportu".

Czytaj więcej Dyplomacja Ławrow dla BBC: Rosja nie napadła na Ukrainę Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w rozmowie z BBC oświadczył, że Rosja nie dokonała inwazji na Ukrainę. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział też, że ONZ często jest wykorzystywane do wzmacniania przekazu "nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Zachód".

- Do końca roku planuje się wywiezienie ok. miliona ton (towarów - red.). Prowadzone są niezbędne prace, by port działał na pełnych obrotach - oświadczył Puszylin. Podkreślił, że materiały budowlane zostały dostarczone do DRL.

Tzw. Doniecka Republika Ludowa to samozwańczy byt na terenie części należącego do Ukrainy obwodu donieckiego. Niepodległość nieuznawanej przez społeczność międzynarodową DRL tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę uznał prezydent Rosji Władimir Putin.

Mariupol był oblężony przez Rosjan od 2 marca. W ostatnich tygodniach działań wojennych na tym terenie ukraińscy żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej bronili się już wyłącznie na terenie zakładów Azowstal, korzystając z systemu bunkrów i podziemnych korytarzy, istniejących pod kombinatem. Mariupol został w pełni zajęty przez Rosjan po ponad dwóch miesiącach walk. Według strony ukraińskiej, w czasie walk zginęło co najmniej 22 tysięcy mieszkańców miasta, a spośród ponad 400 tys. osób mieszkających w Mariupolu przed wojną obecnie w mieście wciąż przebywa ok. 100 tys. osób. Rosjanie zainstalowali w Mariupolu kolaboracyjne władze, na czele z wyznaczonym przez nich na mera Konstantynem Iwaszczenko.

Czytaj więcej Świat Rosyjski szpieg próbował zinfiltrować Trybunał w Hadze. Został zatrzymany Oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) próbował pod fałszywą, brazylijską tożsamością, przeniknąć do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze. - Rzadko zdarza się aresztowanie oficera wywiadu takiego kalibru - skomentował szef holenderskich służb.

Ukraina, jeden z największych eksporterów zboża na świecie, oskarża Rosję o kradzież tego towaru z terytoriów okupowanych przez siły rosyjskie. Zdaniem państw Zachodu, działania Rosji i blokada ukraińskich portów na Morzu Czarnym stwarza ryzyko głodu na świecie. Przed tygodniem wiceszef ukraińskiego związku producentów rolnych mówił, że Rosja ukradła ok. 600 tys. ton zboża z okupowanych terenów Ukrainy, a część wyeksportowała.