ZE PAK oferuje Ukrainie most energetyczny

ZE PAK - należący do Zygmunta Solorza - jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy – poinformowała spółka.