„Rosja nie chce wojny. To już wielokrotnie powtarzano i mówi dzisiaj nasz prezydent Władimir Putin” – stwierdził Wołodin w piątek na swoim kanale na Telegramie. „Ale jeśli pojawi się zagrożenie dla życia obywateli Federacji Rosyjskiej i rodaków mieszkających w Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, nasz kraj stanie w ich obronie” – zapowiedział.



Wołodin przekonywał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „prowokuje początek wielkiej wojny”. Jego zdaniem „​​bez wsparcia z zewnątrz prezydent Ukrainy raczej nie zdecydowałby się na podjęcie kroków, które mogłyby doprowadzić do wybuchu wojny w centrum Europy”. Krytykował też „oskarżenia Waszyngtonu zostały skierowane przeciwko Rosji”. „To nic innego jak prowokacja, którą wymyślili, by dezinformować społeczność światową. Sami stworzyli nieistniejące zagrożenie, potem autoryzowali atak na cywilów DRL i ŁRL, a nawet wyznaczyli sprawców” - napisał.

„Jeśli wybuchnie wojna, to Europa stanie się areną działań wojennych” - dodał przewodniczący Dumy. Według niego Stany Zjednoczone nie boją się, że „swoimi działaniami Kijów przekreśla porozumienia mińskie”. „Doskonale zdają sobie sprawę z tragedii, do której może to wszystko doprowadzić, więc ewakuowali swoich dyplomatów z Kijowa. Ale czy Europa to rozumie? Jej przywódcy milczą. Chciałbym zaapelować do deputowanych z krajów europejskich: zapytajcie swoich wyborców, czy chcą wojny? I drugie pytanie: co robicie, aby temu zapobiec?” - napisał.



Wcześniej w piątek ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wywiad wojskowy posiada informacje o zaminowaniu szeregu obiektów użyteczności publicznej w Doniecku przez rosyjskie służby specjalne. „Działania te mają na celu destabilizację sytuacji na czasowo okupowanych terytoriach naszego państwa i stworzenie podstaw do oskarżania Ukrainy o ataki terrorystyczne” - poinformował w specjalnym komunikacie resort obrony.

Generał Ołeksandr Pawluk, dowódca Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, ocenił w piątek wieczorem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż separatyści dokonają zamachów terrorystycznych, w których mogą zginąć cywile, aby przypisać winę ukraińskiemu wojsku. „Obecnie okupanci gromadzą bezbronne dzieci, kobiety i osoby starsze pod pozorem ewakuacji. Według naszego wywiadu istnieje duże prawdopodobieństwo aktów terrorystycznych, których celem jest zabijanie cywilów i obwinianie ukraińskiego wojska” – powiedział Pawluk. Dodał, że Ukraina nie ma możliwości weryfikacji tych informacji ani wpływania na działania separatystów. - Dlatego apeluję do was wszystkich w nadziei, że ujawnienie tych planów uratuje życie – tłumaczył.

Wcześniej rosyjskie media donosiły, że rzekomo zapobieżono próbie przedostania się dywersantów z sił zbrojnych Ukrainy na teren samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i rzekomo udaremniono próbę wysadzenia w powietrze zbiornika amoniaku w zakładach Stirol w Gorłówce (obwód doniecki).

Kijów zaprzeczył „rosyjskiej dezinformacji” na temat rzekomych ukraińskich działań ofensywnych w Donbasie. „Kategorycznie odrzucamy rosyjskie doniesienia dezinformacyjne na temat rzekomych ukraińskich ofensywnych operacji lub aktów sabotażu w zakładach chemicznych” - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

„Ukraina nie prowadzi i nie planuje podobnych działań w Donbasie” - podkreślił. Szef MSZ stwierdził, że Ukraina pozostaje „całkowicie oddana wyłącznie dyplomatycznemu rozwiązaniu konfliktu”.