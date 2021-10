Wizyta izraelskiego i niemieckiego przywódców na Ukrainie jest związana z trwającymi wciąż nad Dnieprem obchodami 80. rocznicy zbrodni w Babim Jarze. W ciągu zaledwie dwóch dni, 29 i 30 września 1941 roku, niemieckie oddziały rozstrzelały w wąwozie około 34 tys. Żydów. Zabójstwa na masową skalę trwały tam do 11 października. W miejscu zbrodni Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny, do którego trafiały m.in. Ukraińcy, Rosjanie, Polacy i Romowie. Według różnych źródeł liczba ofiar zamordowanych w Babim Jarze w czasie niemieckiej okupacji może sięgać nawet 100 tys.

Reklama

Prezydent Izraela przybył do Kijowa we wtorek i wziął udział w otwarciu ukraińskiej filii Żydowskiiego Funduszu Narodowego (Keren Kajemet LeIsrael), zawitał też do prezydenta Wołodymyrem Zełenskim. W środę spotkał się z prezydentem Niemiec, którego nazwał "wieloletnim przyjacielem". Wieczorem w towarzystwie ukraińskiego przywódcy udadzą się do Babiego Jaru gdzie wezmą udział w symbolicznej ceremonii i wygłoszą przemówienia. Polską delegację na uroczystościach w środę będzie reprezentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki i wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Czytaj więcej Świat Zagłada żydowskiego świata W ciągu pierwszych dwóch lat wojny hitlerowskie Niemcy podbiły lub podporządkowały sobie niemal całą Europę Wschodnią i Bałkany, gdzie mieszkała większość europejskich Żydów. Naziści, wspomagani przez miejscowych kolaborantów, rozpętali tu prawdziwe piekło.

Wieczorem w towarzystwie ukraińskiego przywódcy udali się do Babiego Jaru, gdzie wzięli udział w symbolicznej ceremonii i wygłosili przemówienia. Polską delegację na uroczystościach w środę reprezentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Centrum Pamięci o Holokauście „Babi Jar" opublikował w środę nazwiska 159 zbrodniarzy nazistowskich, którzy bezpośrednio brali udział w masowych mordach. Tymczasem jedynie pięciu esesmanów skazano za zbrodnię w Babim Jarze, reszta dożyła starości.