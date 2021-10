Rosyjskie Koleje Państwowe raportują, że budowa drugiej nitki Bajkalsko-Amurskiej Magistrali (BAM) idzie pełną parą i że zaangażowano już ponad 16 tys. ludzi, przeważnie wojskowych, przybyszy z Azji Środkowej i więźniów, którym karę więzienia zastąpiono pracami przymusowymi.

Reklama

W Moskwie jednak przekonują, że przy budowie kolei na razie pracuje jedynie 86 więźniów i wyłącznie „dobrowolnie". To nie pokrywa się jednak z wcześniejszymi doniesieniami niezależnej „Nowej Gazety", która ujawniła, że tylko w maju skierowano tam około 600 więźniów. A rąk do pracy brakuje.

Na stronie rosyjskich kolei roi się od ofert, do przeprowadzki na wschód od Syberii zachęcają nie tylko Rosjan, ale również mieszkańców Białorusi i państw Azji Środkowej, oferując mieszkania służbowe i pensje wahające się od 30 do 170 tys. rubli (równowartość 1,6 i 9,3 tys. złotych). A to tylko niewielka część ambitnych planów przebudowy BAM-u i Kolei Transsyberyjskiej do 2030 roku.

Czytaj więcej Polityka Samodzierżawie i Syberia. Plan Szojgu na rządzenie Rosją Doradcy ministra obrony Siergieja Szojgu chcą wprowadzić autokratyczne rządy w kraju i odciąć go od zagranicy.

Projekty te znajdują się pod osobistą kontrolą Władimira Putina, a jeden ze scenariuszy zakłada budowę ponad 2 tys. kilometrów nowych torów (również tuneli i mostów) wartych 2,9 biliona rubli (160 mld złotych).

Reklama

Wszystko w ramach większego pomysłu na rozwój Dalekiego Wschodu, największej i zarazem najszybciej wyludniającej się części Rosji. Na terytorium, które zajmuje ponad 40 proc. powierzchni największego kraju na świecie, mieszka zaledwie 8 milionów ludzi i nie ma żadnego miasta, którego liczba mieszkańców przekraczałaby milion.

Większości Rosjan nie kuszą wysokie pensje i mieszkania na wschodnim krańcu kraju

Rosyjski rząd postanowił więc niedawno zbudować nowe miasto pod nazwą Sputnik, które ma powstać 30 kilometrów od Władywostoku. Szef utworzonego w 2012 r. resortu rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki Aleksiej Czekunkow zdradził we wtorek rosyjskim mediom, że w mieście mają powstać m.in. dzielnice w stylu koreańskim, chińskim i japońskim. Do ich budowy władze Rosji chcą zaangażować projektantów i wykonawców z tych krajów. Planuje się ściągnąć tam 300 tys. mieszkańców, co w połączeniu z sąsiednimi Władywostokiem i Artiomem utworzyłoby ponad milionową aglomerację. Szef resortu obrony Siergiej Szojgu proponuje budowę nie jednego, tylko kilku nowych miast na Dalekim Wschodzie.

Skąd ten pośpiech? W Moskwie od kilkunastu lat z niepokojem obserwują zwiększającą się obecność w regionie Chin, poprzez prędko rozwijające się inwestycje. Dość powiedzieć, że w graniczących z Rosją prowincjach Heilongjiang i Mongolia Wewnętrzna mieszka ponad 55 mln ludzi.

Czytaj więcej Świat Rosja: Wielki Brat łypie jednym okiem Pytania sondażu socjologicznego wywołały niepokój o zakres szykowanej kontroli społeczeństwa.

– To nie jest zagrożenie na dziś, bo mamy bardzo dobre, a wręcz przyjacielskie relacje z kierownictwem Chin. Jednak brak rozwoju Dalekiego Wschodu mógłby sprowadzić zagrożenia za 10 czy 20 lat, nie wiemy, co wtedy będzie się działo – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Markow, moskiewski politolog sympatyzujący z Kremlem. Przypomina, że uruchomiony w 2016 r. rządowy projekt „hektar dalekowschodni" zakończył się fiaskiem. – Nie chodzi tylko o to, by rozdać ziemię, ale trzeba stworzyć odpowiednią infrastrukturę. Rosjanie zaczęliby tam przeprowadzać się tylko wtedy, gdyby były tam znacznie większe pensje – twierdzi.

Reklama

Z przeprowadzonego ostatnio sondażu wynika, że jedynie 29 proc. Rosjan deklaruje gotowość przeprowadzki do nowego miasta na Dalekim Wschodzie, ale pod warunkiem, że ich pensje wzrosną nawet trzykrotnie.