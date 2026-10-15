Jak poinformowała w czwartek agencja AFP, przeciwko nowym przepisom odbyły się demonstracje na ulicach i w szkołach, a dziesiątki dziewcząt odmówiły ich przestrzegania.

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Rząd Austrii, w którym przeważają ugrupowania konserwatywne, uzasadnia wprowadzenie zakazu noszenia hidżabów przez uczennice poniżej 14. roku życia potrzebą zapewnienia równości płci i ochrony muzułmańskich dziewczynek przed „segregacją oraz uciskiem”.

Dla wielu muzułmanów zasłanianie włosów przez dziewczęta od momentu osiągnięcia dojrzałości jest istotnym elementem praktyk religijnych. Przeciwnicy nowych regulacji twierdzą, że uderzają one przede wszystkim w społeczność muzułmańską, ograniczają wolność wyznania i zmuszają uczennice do rezygnacji ze stroju, w którym czują się dobrze.

Austriackie ministerstwo edukacji podało, że od czasu wejścia w życie przepisów władze oświatowe przeprowadziły w całym kraju 127 rozmów z rodzicami. Sporządzono również 52 protokoły dotyczące przypadków złamania zakazu.

Austria: Zakaz hidżabów w szkołach wywołał protesty

Jak donosi AFP, przeciwko regulacjom zorganizowano demonstracje w różnych częściach Austrii. W każdej z nich uczestniczyło po kilkaset osób.

Podczas protestu w Wiedniu głos zabrała 37-letnia Zehra, która nie zgodziła się na ujawnienie nazwiska. Kobieta powiedziała, że jej córki, w wieku 9 i 13 lat, odczuwają „smutek i złość” z powodu nowych ograniczeń.

– Wychowujemy dzieci, mówiąc im, że same mogą zdecydować, kim chcą być – a to prawo jest całkowitym przeciwieństwem tej zasady – oceniła.

O swoich obawach opowiedziała również 12-letnia Seham. Przyznała, że perspektywa zdjęcia chusty w szkole budzi w niej lęk. Jak wyjaśniła, nosi hidżab od dwóch lat i stał się on częścią jej samej.

Krytycznie do nowych przepisów odniosła się także Islamska Wspólnota Religijna w Austrii. W opublikowanym oświadczeniu organizacja wskazała, że „prawo, które uzasadniano troską o dobro dzieci, w rzeczywistości wywiera na nie presję w środowisku szkolnym”.

Sprawa trafiła do austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, do którego wniesiono skargę na zakaz. Rozstrzygnięcia należy oczekiwać w pierwszej połowie 2027 roku.

Minister edukacji Christoph Wiederkehr w oświadczeniu przekazanym AFP ocenił, że dotychczasowa niewielka liczba spotkań z rodzicami świadczy o gotowości większości uczniów i ich opiekunów do współpracy z władzami. Podkreślił również, że rozmowy podejmowane w związku z naruszeniem przepisów zazwyczaj przynoszą pozytywne rezultaty.

Z danych opublikowanych we wrześniu przez Austriacki Fundusz Integracyjny, zajmujący się m.in. kwestiami związanymi z migrantami, wynika, że w Wiedniu około 42 proc. uczniów wyznaje islam. W skali całego kraju 20,9 proc. uczniów posiada obce obywatelstwo. Odsetek ten wzrósł ponad dwukrotnie od 2006 roku. Najliczniejszą grupę wśród uczniów z zagranicznym obywatelstwem stanowią Syryjczycy.