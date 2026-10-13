Do nietypowego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu australijskich linii Qantas, który 9 października wykonywał lot QF5 z Perth do Rzymu. W przedniej części klasy ekonomicznej Boeinga 787 Dreamliner odkryto pluskwy. Jak poinformował we wtorek „The Guardian”, informację o obecności owadów potwierdziła osoba znająca okoliczności zdarzenia.

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Po przylocie do stolicy Włoch przewoźnik zdecydował o czasowym wycofaniu samolotu z eksploatacji. Konieczne było dokładne oczyszczenie wnętrza maszyny. Z tego powodu odwołano zaplanowany na 10 października lot powrotny z Rzymu do Perth.

Rzecznik Qantas wyjaśnił, że decyzję podjęto po wykryciu problemu dotyczącego niewielkiej liczby foteli w klasie ekonomicznej. Samolot przekazano zespołom technicznym, które miały przeprowadzić gruntowne czyszczenie kabiny.

Linie lotnicze przeprosiły pasażerów za utrudnienia. Osobom, których podróż została zakłócona, zapewniono zakwaterowanie oraz miejsca na innych rejsach. Pasażerowie zostali skierowani na alternatywne połączenia w ciągu 48 godzin od pierwotnie planowanego odlotu.

Skąd pluskwy w samolocie? Ekspertka wskazuje na bagaże pasażerów

Prof. Michelle Power, parazytolożka z australijskiego Macquarie University, uważa, że owady najprawdopodobniej dostały się na pokład wraz z bagażem lub ubraniami któregoś z podróżnych.

– Pluskwy są związane z podróżowaniem. Ludzie mogą zatrzymać się w hotelu, w którym występują te owady. Ponieważ lubią ciemne miejsca i przyciąga je zapach ludzkich ubrań, mogą dostać się do bagażu – wyjaśniła ekspertka.

Pluskwy nie potrafią latać, ale mogą przemieszczać się na duże odległości dzięki ludziom. Ukryte w walizkach, ubraniach czy innych przedmiotach trafiają do hoteli, mieszkań i środków transportu.

Owady żywią się krwią ludzi i niektórych innych ssaków. Ich ukąszenia mogą wywoływać swędzenie i podrażnienia skóry. Jak zaznaczyła prof. Power, pluskwy nie są jednak uznawane za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

Qantas regularnie czyści samoloty. Pluskwy trudno jednak wytępić

Australijskie linie lotnicze zapewniły, że kabiny ich samolotów są regularnie i dokładnie sprzątane. W ramach standardowych działań zapobiegawczych co 50 dni przeprowadzana jest również dezynfekcja.

Pozbycie się pluskiew jest jednak trudne. Owady potrafią ukrywać się w pościeli, tapicerce i niewielkich szczelinach. Mogą też przez długi czas przetrwać bez pożywienia.

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Prof. Power zwróciła uwagę, że problem dotyka zarówno osoby zamożne, które często podróżują i mogą nieświadomie przenosić owady między krajami, jak i ludzi o niższych dochodach. Ci drudzy nie zawsze mogą pozwolić sobie na kosztowne zabiegi zwalczania szkodników.

W niektórych przypadkach skuteczne usuwanie pluskiew wymaga zastosowania odpowiednich środków owadobójczych lub wysokiej temperatury, sięgającej co najmniej 55 stopni Celsjusza.