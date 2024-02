Niespodzianki dla pasażerów. Myszy na lotnisku, robaki w samolocie

Robaki na głowach pasażerów

W rejsie amerykańskich linii Delta z Amsterdamu do Detroit po dwóch godzinach lotu na głowy pasażerów siedzących w jednym z rzędów posypały się jak najbardziej żywe robaki. Wydostały się z zawiniętej w gazetę suszonej ryby umieszczonej w bagażu podręcznym w schowku nad głowami. To była wobła – suszona ryba, bardzo popularna w Rosji, ale także na wschodzie Ukrainy, gdzie (ale bez robaków) jest podawana jako zakąska do piwa. Jak pasażer mógł ją wnieść do samolotu, skoro bagaż jest prześwietlany? Jak chciał ją wwieźć do Stanów Zjednoczonych, gdzie celnicy doszukają się podczas prześwietlenia bagażu każdego jabłka czy mandarynki? I suszonych ryb, nawet bez robaków, z pewnością by nie przepuścili.

To pozostanie tajemnicą. Ostatecznie kapitan samolotu, który miał przed sobą jeszcze ponad 6 godzin lotu, z powodu smrodu, jaki rozszedł się po kabinie, zdecydował się zawrócić do Amsterdamu. Pasażer został tam zatrzymany, a jego bagaż odesłany do zniszczenia.

Jego towarzysze podróży otrzymali od przewoźnika po 8 tys. mil, za które w przyszłości mogą sobie kupić bilet, nocleg w hotelu oraz voucher na wyżywienie o wartości 30 euro.



Polecieli następnego dnia, a samolot został skierowany do dezynsekcji.



Potop na pokładzie

Mgła w kabinie pasażerskiej nie jest niczym nadzwyczajnym w gorącym klimacie. Działająca klimatyzacja, czyli schłodzone powietrze ściera się z gorącym z zewnątrz i efekt jest właśnie taki. Czasami różnica temperatur jest tak duża, że urządzenia, które powinny sobie poradzić z tym zjawiskiem nie pracują z wystarczającą mocą. Wtedy zdarza się, że woda skrapla na powierzchni nad głowami pasażerów i kilka kropli spadnie na ich głowy.

Kilka kropli owszem, da się przeżyć, ale nie prysznic, jak przydarzyło się kilka dni temu pasażerom American Airlines lecącym z Filadelfii. Stewardesy powiedziały, że taka awaria nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia. To nie do końca prawda, bo jednak jeśli dostanie się do instalacji elektrycznej, może być nieciekawie.