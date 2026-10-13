Lefebryści mówią wprost: Watykan odkurzył arsenał atomowy. Ale papież to nie władca totalitarny

Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary, którą na członków Bractwa św. Piusa X (pot. lefebryści) nałożono ekskomunikę, jest straszliwym bublem prawnym. Papież jest najwyższą władzą w Kościele, ale to nie działa tak, że według swojego widzimisię może ekskomunikować kogoś, bo ma inny kolor włosów, albo że jeździ nie takim samochodem. Rozmowa z ks. Szymonem Bańką, rzecznikiem prasowym Bractwa św. Piusa X w w Polsce.

