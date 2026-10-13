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1 lipca 2026 r. Bractwo św. Piusa X wyświęciło bez zgody papieża Leona XIV czterech nowych biskupów, od lewej: Szwajcara Pascala Schreibera, Amerykanina Michaela Goldade i Francuzów Michela Poinsineta de Sivry oraz Marca Hanappiera. Konsekracji dokonał bp Alfonso de Galarreta
Po to, żeby było komu udzielać katolickich sakramentów i głosić katolicką naukę. To tak w jednym zdaniu. Czy któryś z tych elementów w mojej odpowiedzi jest niejasny i wymaga rozwinięcia?
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