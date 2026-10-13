Merz zapowiedział, że projekt szeroko omawianej reformy emerytalnej trafi pod obrady rządu jeszcze w tym roku, a w pierwszym kwartale 2027 r. ma go uchwalić Bundestag. Kanclerz ocenił, że Niemcy są spóźnione ze zmianami w systemie o co najmniej 30 lat.

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Friedrich Merz: Systemu ubezpieczeń emerytalnych nie stać, by coraz mniej pracujących finansowało coraz więcej emerytów

Od nowego ministra pracy, Alexandra Schweitzera z SPD (zastąpił Bärbel Bas, która zrezygnowała ze stanowiska z powodów rodzinnych, Bas była przedstawicielką lewego skrzydła SPD, określano ją mianem „socjalnego sumienia” partii – red.) Merz oczekuje „szybkiego tempa wdrażania reform”. – I to tak szybkiego i sprawnego, byśmy jak najszybciej mogli wprowadzić na posiedzenie rządu projekty ustaw, które uzgodniliśmy i które częściowo są już gotowe – dodał. Merz w przemówieniu z okazji Dnia Pracodawców.

Kanclerz Niemiec chce, by rząd przyjął projekt zmian w systemie emerytalnym w tym roku, a Bundestag miałby go uchwalić do końca marca 2027 roku.

Merz tłumaczył, że reformy muszą być tak samo sprawiedliwe dla wszystkich w kraju. Objąć mają one m.in. zniesienie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę po długim stażu pracy. To właśnie możliwość przejścia na emeryturę w wieku 63 lat jest jednym z najbardziej spornych punktów zmian. – Jeśli ktoś zdrowy i sprawny przechodzi wcześniej na emeryturę, to nie jest to sprawiedliwe, a (systemu) ubezpieczeń emerytalnych nie stać na to, by coraz mniej pracujących finansowało coraz więcej emerytek i emerytów – stwierdził Merz. Reforma emerytalna ma więc objąć zniesienie wcześniejszej emerytury dla osób z 45 latami stażu składkowego (w przypadku podjęcia pracy w wieku 18 lat osoby takie mogą przejść na emeryturę w wieku wspomnianych wcześniej 63 lat).

Według kanclerza Niemiec kraj jest spóźniony o co najmniej 30 lat z planami reform systemu emerytalnego. Kanclerz stwierdził też, że składki emerytalne będą musiały przejściowo wzrosnąć, by uwzględnić zmiany demograficzne.

Friedrich Merz gotów poświęcić popularność dla reform

Merz mówił, że dla reformy systemu emerytalnego jest w stanie poświęcić własną popularność. – Nie mam zamiaru zostać ulubieńcem narodu. Moim zamiarem jest skierowanie kraju na właściwy kurs, abyśmy przede wszystkim mogli znów zaoferować młodszemu pokoleniu przyzwoite perspektywy – wyjaśnił.

Reforma emerytalna, którą chce przeprowadzić Merz, opiera się na 33 rekomendacjach rządowej komisji, zaprezentowanych w czerwcu. Zmiany są podyktowane sytuacją demograficzną, która sprawia, że coraz mniej płacących składki musi finansować coraz większą liczbę emerytów. Zmiany w systemie emerytalnym mają objąć m.in. powiązanie wieku emerytalnego ze średnią długością życia po 2031 r.

Reforma emerytalna jest jedną ze zmian planowanych przez Merza, obok reform w systemie podatkowym, ochronie zdrowia i na rynku pracy. Kanclerz przedstawia je jako konieczną „zmianę kursu”, która ma przywrócić pogrążonym w stagnacji Niemcom wzrost gospodarczy.

Planowane reformy nie cieszą się popularnością w społeczeństwie i przekładają się na niskie poparcie dla współrządzących partii. Notowania Merza, który jest twarzą zapowiadanych zmian, od miesięcy utrzymują się na niskim poziomie, podobnie jak zadowolenie z pracy całego rządu.