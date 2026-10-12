„Po śmierci pasierbicy zdałam sobie sprawę, że potrzebuję czasu na żałobę” – przekazała Bas w oświadczeniu. Niemieckie media zwracają uwagę, że o pasierbicy Bas praktycznie nic nie wiadomo. Członkini rodziny minister nigdy nie pojawiała się publicznie, nie miała też żadnego związku z polityczną karierą macochy. Zmarła była córką nieżyjącego od 2020 roku męża Bas, Siegfrieda Ambrosiusa, z wcześniejszego związku.

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Tajemnicza śmierć pasierbicy niemieckiej minister. Bärbel Bas nazywano „socjalnym sumieniem” jej partii

Bas nie podała żadnych informacji dotyczących wieku pasierbicy ani tego, czym się zajmowała. Nie podała też żadnych informacji dotyczących okoliczności śmierci dziecka jej byłego męża.

Ustępująca minister pracy i spraw socjalnych jako powód dymisji wskazała również ataki, których padała ofiarą, w tym ze strony przedstawicieli chadeckiego bloku CDU/CSU, z którym socjaldemokratyczna SPD współtworzy koalicję rządową.

Bas w ostatnich tygodniach ograniczyła aktywność publiczną. Na początku października ministerstwo, na czele którego stała, poinformowało o odwołaniu wszystkich zaplanowanych spotkań ministry z powodu śmierci osoby z najbliższej rodziny. Nie podano wówczas szczegółów.

58-letnia Bas była w latach 2021-2025 przewodniczącą Bundestagu, a od maja 2025 roku kierowała ministerstwem pracy i spraw socjalnych w rządzie Merza. Reprezentuje lewicowe skrzydło SPD i nazywana jest „socjalnym sumieniem” partii. Współprzewodniczącą SPD była od czerwca 2025 roku.

Minister opuszcza rząd Friedricha Merza w czasie, gdy trwa spór między CDU/CSU a SPD, a notowania obu partii spadają

Dymisja ma miejsce w okresie napięć w rządzie Friedricha Merza między socjaldemokratami a chadekami ws. reform polityki społecznej. Dziennik „Bild” napisał, że „w ostatnim czasie nasiliła się krytyka pod adresem Bas, której zarzucano opóźnianie reform i nieprzedstawianie projektów ustaw, dotyczących m.in. podstawowego zabezpieczenia socjalnego oraz emerytur”.

Poparcie dla AfD w Niemczech Foto: PAP

Poparcie dla Bas wyraził wicekanclerz, minister finansów i współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil. Jego zdaniem „ataki pod jej adresem w dniach żałoby były nieprzyzwoite”. Z uwagi na wydarzenia w Berlinie Klingbeil odwołał zaplanowaną podróż do Indii.

W Berlinie 11 października rozpoczęło się zamknięte posiedzenie kierownictwa CDU. Celem spotkania jest odbudowanie zaufania do partii Merza w obliczu rozczarowujących wyników chadeków we wrześniowych wyborach landowych. W ostatnich sondażach poparcie dla CDU wynosi mniej niż 20 proc., podczas gdy w wyborach do Bundestagu w 2025 roku partia uzyskała 28,5 proc. głosów, najwięcej ze wszystkich ugrupowań. Z problemami sondażowymi mierzy się też SPD, które – zgodnie z jesiennymi badaniami – może liczyć na 13-14 proc. poparcia.