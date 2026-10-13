Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) zaleca, aby instalować aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł.

Reklama Reklama

Ostrzeżenie CSIRT KNF. Uwaga na złośliwe oprogramowanie

Ostrzeżenie CSIRT KNF z 12 października dotyczy złośliwej aplikacji podszywającej się pod Bank Pekao S.A. Jak podaje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, atak jest wymierzony w użytkowników urządzeń z Androidem.

Przestępcy wykorzystują metodę NFC Relay. Technologia NFC standardowo jest używana do płatności zbliżeniowych telefonem w sklepach. Na czym polega działanie oszustów? Fałszywa aplikacja po uruchomieniu prosi o przyłożenie karty płatniczej do telefonu. Dzięki temu przestępcy mogą przechwycić komunikację NFC, by wykraść użytkownikom środki z konta.

„Aplikacja nie jest dostępna w Google Play. Może być rozpowszechniana przez fałszywe wiadomości e-mail i SMS, komunikatory oraz strony internetowe podszywające się pod bank” – poinformował CSIRT KNF na portalu X.

Szybka reakcja banku. Apeluje do klientów o ostrożność

Jak zapewnia rzecznik Banku Pekao, po wykryciu zagrożenia sprawę natychmiast zgłoszono do służb i ta konkretna aplikacja została już zablokowana. – Jak tylko po stronie banku widzimy taką aplikację, która podszywa się pod nasz bank, to standardową procedurą jest natychmiastowe zgłoszenie jej do właściwych służb, żeby ją zablokować. Tak też było w tym przypadku. Dzięki dobrej współpracy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa udało się bardzo szybko tę aplikację zablokować – wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao, w rozmowie z portalem biznes.interia.pl.

Bank zaleca jednak klientom wzmożoną czujność i instalowanie aplikacji tylko z wiarygodnych źródeł. Uważać trzeba szczególnie na linki przesyłane przez SMS czy maila.

Fałszywa aplikacja. CSIRT KNF wyjaśnia metodę działania przestępców

Do tego typu ataków dochodziło już wcześniej w innych bankach. CSIRT KNF zamieścił w mediach społecznościowych wideo, na którym wyjaśnia, na czym polega metoda z wykorzystaniem NFC Relay. Zaprezentowano na nim, jak zachowuje się fałszywa aplikacja w momencie przyłożenia karty do interfejsu NFC. Jej identyfikator jest wówczas przekazywany na odległość do innego urządzenia. Fałszywa aplikacja prosi o PIN, który trafia do przestępców. Oszuści mogą następnie wykorzystać te dane.

– Jeśli ktoś prosi Cię o przyłożenie karty do telefonu „dla weryfikacji” lub „anulowania”, potraktuj to jako sygnał ostrzegawczy i zweryfikuj sytuację oficjalnym kanałem (np. telefonem do banku) – ostrzega CSIRT KNF.