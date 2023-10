Podróże lotnicze jak z horrorów. Chore pomysły niesfornych pasażerów

W lipcu 2023 jeden z pasażerów Shenzhen Airlines usiłował wysiąść przed odlotem z Shenzhenu do Pekinu. Utrzymywał, że zauważył jak jedna ze stewardes, która jest AI zmieniała sobie baterie w czasie, kiedy pasażerowie wchodzili na pokład. W związku z tym nie mogła być człowiekiem i była niebezpieczna.

Co więcej, powiedział o tym bardzo głośno i spowodował panikę wśród współpasażerów, których przestrzegł, że ta „nieludzka” istota może spowodować katastrofę taką, jaka wydarzyła się w rejsie Malaysian Airlines MH 370, kiedy samolot wystartował i nie dotarł na miejsce przeznaczenia. Do dzisiaj nie znaleziono jego wraku.

Potem przyznał się, że oglądał film „Final Destination” i stąd miał skojarzenia. Ale wybrał akurat ten rejs, bo jego przeznaczeniem było przestrzec współpasażerów przed grożącym im niebezpieczeństwem. Rejs został odwołany.

Czytaj więcej Transport Linie lotnicze mają dość. Wysokie kary dla niesfornych pasażerów Amerykański regulator rynku lotniczego The Federal Aviation Administration (FAA) ukarał 8 pasażerów grzywnami na łączną kwotę 161,823 tys. dolarów, którzy po pijanemu wszczęli awantury na pokładach samolotów.

Okazuje się, że przypadki pogryzienia na pokładzie samolotów wcale nie należą do rzadkości. W maju 2023 samolot Southwest Airlines wrócił ze startu do terminala w Nowym Jorku, żeby wysadzić pasażerkę, która nie chciała zapiąć pasów, pogryzła stewardesę, która interweniowała, a potem dwóch policjantów, którzy ją wyprowadzali z maszyny.

Podobny incydent miał miejsce w samolocie Lufthansy w rejsie z Frankfurtu do Sofii. Pani nie była pijana, ale podczas startu wstała z fotela i rozebrała się do naga. W tym wypadku kapitan także zdecydował się na powrót do terminala, a jeden z policjantów, którzy ją wyprowadzali starał się przykryć ją kocem. Pani pogryzła go dotkliwie. Do Sofii nie doleciała.