W czwartek i piątek w części Polski powrócą zimowe warunki atmosferyczne. IMGW wydał żółte alerty pierwszego stopnia dla dwóch regionów na południu kraju.

Reklama Reklama

Intensywne opady śniegu i ulewy. Ostrzeżenia IMGW na czwartek i piątek

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla:

Śląska – dotyczą powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego;

Małopolski – dotyczą powiatów: wadowickiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego.

Alerty będą obowiązywać od południa w czwartek do godz. 12 w piątek 27 marca. Przyrost pokrywy śnieżnej na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. może wynieść od 10 do 20 cm.

Synoptycy IMGW ostrzegają również przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydano dla:

Śląska – dotyczą południowych powiatów województwa i będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych w czwartek;

Małopolski – dotyczą powiatów: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków. Będą obowiązywać do godz. 1 w piątek.

Spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie od 30 do 40 mm.

Pogoda na czwartek i piątek dla pozostałych części kraju

W czwartek w całej Polsce będzie pochmurnie. Opady deszczu prognozowane są także na zachodzie, w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 4-5 stopni w Małopolsce i na Śląsku do 10 stopni w Wielkopolsce i w województwie łódzkim.

W piątek deszczowo i pochmurnie będzie nadal na południu i południowym zachodzie kraju. W pozostałych częściach Polski się rozpogodzi. Pogodnie będzie szczególnie na zachodzie Polski. Termometry pokażą od 6 stopni na Pomorzu Zachodnim i w województwie świętokrzyskim do 12 stopni w centrum.

W nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę prognozowane są przymrozki do -3 stopni w północnych i zachodnich częściach kraju.

Prognozy na weekend. Sobota z lepszą pogodą, w niedzielę powrót opadów

W sobotę temperatura w całym kraju wzrośnie i wyniesie powyżej 10 stopni Celsjusza. Termometry pokażą od 10 stopni na północnym zachodzie, około 13 stopni w centrum, do 15 stopni Celsjuszu w województwie lubelskim. Opady deszczu prognozowane są jedynie na północy kraju, a w górach – śniegu z deszczem. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie.

W niedzielę od zachodu do Polski wkroczą opady deszczu. Deszczowo będzie także na południu, w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Padać nie powinno na wschodzie, w centrum i na północy kraju. Temperatura wyniesie od 9 stopni na północy i południowym zachodzie do 13 stopni na wschodzie i w centrum kraju.