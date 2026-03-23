Nadchodzi załamanie pogody. Wróci śnieg i arktyczne powietrze

Od połowy tygodnia wyraźna zmiana pogody. W kilku regionach spadnie śnieg
Pogodna aura z temperaturami w w granicach kilkunastu stopni utrzyma się przez najbliższe dwa dni. Pogoda zacznie się psuć od środy, a w czwartek znów zrobi się chłodno. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.
W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni na zachodzie i południu kraju. W nocy przymrozki prognozowane są na Warmii i Mazurach i na południu Polski. W Karpatach nawet do –5 stopni Celsjusza.
We wtorek nadal będzie dość pogodnie. Większe zachmurzenie prognozowane jest zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Przelotne opady deszczu możliwe są na Podhalu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura wyniesie od 12 na wschodzie do 16 stopni na zachodzie i południu Polski. W nocy Temperatura minimalna od –2 stopni na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 9 stopni na zachodzie i północnym zachodzie.
Środa będzie pochmurna i deszczowa. Opady będą się przemieszczać od zachodu w stronę centrum. Na Dolnym Śląsku mogą się pojawić opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie do 16 stopni na południowym zachodzie, a nad samym morzem tylko około 9 stopni. W nocy na południu kraju prognozowane są przymrozki.
W czwartek nad Polskę napłynie arktyczne powietrze. Temperatura wyniesie od 1 stopnia w górach i 3-4 stopni na południu, w pozostałych regionach będzie około 7-9 stopni, tylko na południowym wschodzie maksymalnie do 14 stopni. W całej Polsce będzie pochmurnie i deszczowo. Na południu pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Śnieg spadnie w Małopolsce i na Śląsku, a na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim opady śniegu mogą być intensywne. Przymrozki prognozowane są w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.
W piętek również zachmurzenie będzie duże. Pojawią się opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 6 stopni nad morzem do 14 na południowym wschodzie.
