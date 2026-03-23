Nadchodzi załamanie pogody. Wróci śnieg i arktyczne powietrze

Pogodna aura z temperaturami w w granicach kilkunastu stopni utrzyma się przez najbliższe dwa dni. Pogoda zacznie się psuć od środy, a w czwartek znów zrobi się chłodno. Możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.

Poniedziałek i wtorek z ładną pogodą. W nocy przymrozki

W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni na zachodzie i południu kraju. W nocy przymrozki prognozowane są na Warmii i Mazurach i na południu Polski. W Karpatach nawet do –5 stopni Celsjusza.

We wtorek nadal będzie dość pogodnie. Większe zachmurzenie prognozowane jest zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Przelotne opady deszczu możliwe są na Podhalu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura wyniesie od 12 na wschodzie do 16 stopni na zachodzie i południu Polski. W nocy Temperatura minimalna od –2 stopni na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 9 stopni na zachodzie i północnym zachodzie.

Od środy zmiana pogody. W tych regionach może padać śnieg

Środa będzie pochmurna i deszczowa. Opady będą się przemieszczać od zachodu w stronę centrum. Na Dolnym Śląsku mogą się pojawić opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie do 16 stopni na południowym zachodzie, a nad samym morzem tylko około 9 stopni. W nocy na południu kraju prognozowane są przymrozki.