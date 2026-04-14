Nadchodzące dni przyniosą typowo wiosenną aurę z dosyć wysokimi temperaturami. Chwile ze słońcem przeplatać się będą z opadami deszczu.

Prognoza na wtorek. Niewielkie załamanie pogody

Wtorek w większości kraju pochmurny. Niewiele chmur jedynie na wschodzie i południowym wschodzie. W pozostałej części Polski zachmurzenie duże, a tylko miejscami możliwe większe przejaśnienia. W wielu regionach możliwy deszcz, zwłaszcza na zachodzie oraz na Pomorzu, a miejscami również w centrum i na południu.

Maksymalnie na termometrach we wtorek zobaczyć będzie można od 12 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich do 13-17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej (10 stopni Celsjusza) jedynie na Helu. W północnej części Polski możliwy okresami dość silny i porywisty wiatr z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego.

Noc z wtorku na środę ze sporym zachmurzeniem w większości kraju, a miejscami – głównie na północy, w centrum i na zachodzie – także z opadami deszczu. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. W całej Polsce minimalne temperatury dodatnie – od 1 stopnia Celsjusza na Podhalu do nawet 7-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju.

Jaka pogoda w środę? Tu możliwe opady deszczu

W środę jedynie na zachodzie umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ponadto we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe opady deszczu. W całym kraju wiatr słaby, a jedynie nad morzem umiarkowany.

Temperatura maksymalna od 10-11 stopni Celsjusza na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum przez 14 stopni Celsjusza na zachodzie do nawet 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tylko nad morzem nieco chłodniej od 7 do 9 stopni Celsjusza.

W nocy ze środy na czwartek jedynie na Pomorzu możliwe okresowe rozpogodzenia. W pozostałej części kraju dosyć duże zachmurzenie. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Minimalna temperatura od 3 stopni Celsjusza na północy do 8 stopni Celsjusza na południu.

Prognoza pogody na kolejne dni. Wiadomo, do kiedy będzie ciepło

Kolejne dni tego tygodnia przyniosą wiosenne temperatury i sporo pogodnego nieba. W czwartek na termometrach maksymalnie zobaczyć będzie można od 10 stopni Celsjusza na północy do nawet 17-18 stopni Celsjusza miejscami na południu. Tego dnia jednak we wschodniej części kraju należy spodziewać się opadów deszczu.

Do niedzieli 19 kwietnia należy spodziewać się dosyć wysokich temperatur Foto: IMGW

Podobne temperatury do tych czwartkowych prognozowane są w kolejnych dniach aż do niedzieli, 19 kwietnia. Od poniedziałku IMGW zapowiada nieznaczne ochłodzenie.