W najbliższych dniach w wielu regionach kraju należy spodziewać się opadów deszczu
Nadchodzące dni przyniosą typowo wiosenną aurę z dosyć wysokimi temperaturami. Chwile ze słońcem przeplatać się będą z opadami deszczu.
Wtorek w większości kraju pochmurny. Niewiele chmur jedynie na wschodzie i południowym wschodzie. W pozostałej części Polski zachmurzenie duże, a tylko miejscami możliwe większe przejaśnienia. W wielu regionach możliwy deszcz, zwłaszcza na zachodzie oraz na Pomorzu, a miejscami również w centrum i na południu.
Maksymalnie na termometrach we wtorek zobaczyć będzie można od 12 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich do 13-17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej (10 stopni Celsjusza) jedynie na Helu. W północnej części Polski możliwy okresami dość silny i porywisty wiatr z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego.
Noc z wtorku na środę ze sporym zachmurzeniem w większości kraju, a miejscami – głównie na północy, w centrum i na zachodzie – także z opadami deszczu. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. W całej Polsce minimalne temperatury dodatnie – od 1 stopnia Celsjusza na Podhalu do nawet 7-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju.
W środę jedynie na zachodzie umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ponadto we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe opady deszczu. W całym kraju wiatr słaby, a jedynie nad morzem umiarkowany.
Temperatura maksymalna od 10-11 stopni Celsjusza na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum przez 14 stopni Celsjusza na zachodzie do nawet 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tylko nad morzem nieco chłodniej od 7 do 9 stopni Celsjusza.
W nocy ze środy na czwartek jedynie na Pomorzu możliwe okresowe rozpogodzenia. W pozostałej części kraju dosyć duże zachmurzenie. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Minimalna temperatura od 3 stopni Celsjusza na północy do 8 stopni Celsjusza na południu.
Kolejne dni tego tygodnia przyniosą wiosenne temperatury i sporo pogodnego nieba. W czwartek na termometrach maksymalnie zobaczyć będzie można od 10 stopni Celsjusza na północy do nawet 17-18 stopni Celsjusza miejscami na południu. Tego dnia jednak we wschodniej części kraju należy spodziewać się opadów deszczu.
Do niedzieli 19 kwietnia należy spodziewać się dosyć wysokich temperatur
Podobne temperatury do tych czwartkowych prognozowane są w kolejnych dniach aż do niedzieli, 19 kwietnia. Od poniedziałku IMGW zapowiada nieznaczne ochłodzenie.
