Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wypada zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Dlaczego zmiany czasu mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie?

Kto jako pierwszy wpadł na pomysł zmiany czasu i dlaczego?

Jak wygląda regulacja zmian czasu w Unii Europejskiej?

Jakie są opinie obywateli UE i Polaków na temat zniesienia zmian czasu?

Podczas zmiany czasu z zimowego na letni przestawiamy zegarki w nocy z soboty na niedzielę z godz. 2 na godz. 3. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej. Czas letni wprowadzany jest zawsze w ostatnią niedzielę marca. W tym roku jest to noc z 28 na 29 marca. To przeciwieństwo zmiany, do której dochodzi jesienią. Przy przejściu z czasu letniego na zimowy zyskujemy godzinę snu. W jednym i drugim przypadku dla naszych organizmów to gwałtowna, wymuszona zmiana. Potrzebują trochę czasu, by się do niej dostosować. W tym okresie możemy odczuwać senność, zmęczenie, gorszą koncentrację, osłabienie oraz inne symptomy podobne do jet-lagu. W zależności od indywidualnych predyspozycji mogą być to nawet dwa tygodnie. Istnieją też badania potwierdzające wzrost liczby ataków serca i udarów w okresie tuż po przejściu na czas letni. Negatywny wpływ zmian czasu na nasze zdrowie to jeden z głównych argumentów przeciwników tego rozwiązania.

Skąd się wzięły zmiany czasu?

Za osobę, która jako pierwsza zauważyła, że zmienianie czasu mogłoby przyczynić się do lepszego wykorzystywania światła dziennego i tym samym do zmniejszenia wydatków na oświetlenie, uznaje się Benjamina Franklina. Do takich wniosków doszedł on już pod koniec XVIII w.

Pomysł ten został wdrożony w życie w 1916 r. przez Niemcy, które podczas I wojny światowej zmagały się z problemami w dostawach prądu. Po raz drugi na większą skalę w różnych krajach Europy powrócono do niego w czasie II wojny światowej. W Polsce okresowe zmiany czasu wprowadzano również po wojnie – na okres 1945-1949 oraz 1957-1964.