Pułapka dwóch godzin dziennie. Im więcej mediów społecznościowych, tym większa samotność?

Czy czas spędzany w mediach społecznościowych ma związek z poczuciem samotności? Odpowiedzi na to pytanie szukali autorzy dużego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja: 16.02.2026 10:16

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki jest związek między czasem spędzanym w mediach społecznościowych a poczuciem samotności?
  • Jak różne czynniki demograficzne i tryb studiów wpływają na poziom samotności?
  • W jaki sposób intensywność korzystania z mediów społecznościowych koreluje ze zgłaszanym poczuciem izolacji?
Ponad połowa studentów w wieku 18–24 lat w Stanach Zjednoczonych doświadcza samotności – wynika z analizy danych obejmującej niemal 65 tysięcy osób z ponad 120 uczelni. Badanie, opublikowane w recenzowanym czasopiśmie „Journal of American College Health”, dotyczy związku między intensywnością korzystania z mediów społecznościowych a poczuciem izolacji wśród młodych dorosłych studiujących na amerykańskich uczelniach.

Autorzy pracy przeanalizowali odpowiedzi uczestników ogólnokrajowego badania zdrowia studentów, zbierane w latach 2022–2023. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby godzin spędzanych w mediach społecznościowych w typowym tygodniu oraz na pytania o to, czy czuli się na uboczu, brakowało im towarzystwa lub mieli poczucie izolacji.

