Ponad połowa studentów w wieku 18–24 lat w Stanach Zjednoczonych doświadcza samotności – wynika z analizy danych obejmującej niemal 65 tysięcy osób z ponad 120 uczelni. Badanie, opublikowane w recenzowanym czasopiśmie „Journal of American College Health”, dotyczy związku między intensywnością korzystania z mediów społecznościowych a poczuciem izolacji wśród młodych dorosłych studiujących na amerykańskich uczelniach.

Autorzy pracy przeanalizowali odpowiedzi uczestników ogólnokrajowego badania zdrowia studentów, zbierane w latach 2022–2023. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby godzin spędzanych w mediach społecznościowych w typowym tygodniu oraz na pytania o to, czy czuli się na uboczu, brakowało im towarzystwa lub mieli poczucie izolacji.