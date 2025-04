Powstanie w getcie warszawskim

W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie ludzie umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i byli mordowani w egzekucjach. Latem 1942 r., podczas wielkiej akcji likwidacyjnej, Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród pozostałych narodziła się idea zbrojnego oporu.

W nocy z 18 na 19 kwietnia 1943 r. getto zostało otoczone przez niemieckich żandarmów i policję granatową. Tego dnia jego mieszkańcy przygotowywali się do wigilii święta Pesach. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej, uprzedzeni przez polskie podziemie, postanowili stawić zbrojny opór niemieckiemu okupantowi. O świcie, w poniedziałek 19 kwietnia, niemieckie oddziały dowodzone przez pułkownika Ferdinanda von Sammern-Frankenegga wkroczyły bramą od strony ul. Nalewki do opustoszałej dzielnicy żydowskiej z zamiarem jej likwidacji. Napotkały jednak zbrojny opór ze strony kilkuset słabo uzbrojonych członków ŻOB i Żydowskiego Związku Wojskowego. Rozpoczęło się powstanie.

Pierwsze potyczki miały miejsce na wysokości ul. Gęsiej oraz skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Miłej. Niemcy wycofali się wówczas z terenu getta. Tego samego dnia, po kilku godzinach przerwy, na teren dzielnicy ponownie wkroczyły niemieckie oddziały dowodzone przez Jürgena Stroopa. Doszło do potyczek u zbiegu ulic Nalewki i Gęsiej.

Walki trwały do 15 maja 1943 r., choć sporadycznie miały miejsce aż do czerwca. Był to największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej.