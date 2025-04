Francuzi sprowadzili na Haiti setki tysięcy mieszkańców Afryki, którzy byli uprowadzani i sprzedawani jako niewolnicy, zmuszani do pracy na plantacjach na wyspie.

Odszkodowanie, do wypłaty którego Francja zmusiła Haiti, uczyniło kraj „neokolonią”

Haiti było pierwszym państwem karaibskim, które wybiło się na niepodległość. Jednak odszkodowanie, do wypłaty którego zostało zmuszone – jak tłumaczy w rozmowie z „The Guardian” członek HNCRR Jean Mozart Feron – było „okupem, który wepchnął Haiti w spiralę gospodarczego uzależnienia, z którego nigdy się w pełni nie wyzwoliło i... zdusiło młody naród, ograniczając jego rozwój i drenując cenne zasoby, które mogłyby zostać zainwestowane w rozwój edukacji i infrastruktury”.

Feron dodaje, że konieczność wypłaty rekompensaty Francji stworzyła na wyspie „głębokie, strukturalne ubóstwo, nierówności społeczne”, a także osłabiła tamtejsze instytucje państwowe i wpłynęła na „sposób, w jaki Haiti jest postrzegane i traktowane na scenie międzynarodowej”.

– Politycznie to oznaczało, że staliśmy się neokolonią, całkowicie zadłużoną we Francji, nie tylko pod względem gospodarczym, ale też symbolicznym i politycznym. Więc są poważne reperkusje i konsekwencje tego długu, których nie można cofnąć – mówi Monique Clesca, rzeczniczka organizacji Kolektif Ayisyen Afwodesandan, która działa na rzecz uzyskania reparacji przez Haiti.

Aktywiści z Haiti chcą, by Francja nie tylko zwróciła równowartość „okupu”, ale też zrekompensowała Haiti szkody wyrządzone przez niewolnictwo i kolonizację.

– Haitańczycy nie chcą pociągać Francuzów do odpowiedzialności za decyzje podjęte w 1825 roku przez francuskie państwo. Jednakże uważamy, że Francuzi mają moralne zobowiązanie, by okazać solidarność z Haitańczykami – powiedział Feron. Jak dodał, Haiti i Francja mogą porozumieć się ws. ram organizacyjnych wypłaty reparacji. Zastrzegł jednak, że to Haiti musi decydować, na co przeznaczyłoby uzyskane z tego tytułu pieniądze.