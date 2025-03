Powrót mrozu i opadów śniegu. Nadciąga duża zmiana pogody

Minimalna temperatura powietrza od 31.03 do 9.04. Foto: IMGW

Pogoda IMGW: Jak długo utrzyma się zimowa aura?

Według prognoz IMGW atak zimy utrzyma się jeszcze przez kolejne dwa dni, czyli poniedziałek i wtorek. W poniedziałek na południu i zachodzie Polski należy spodziewać się opadów śniegu. Miejscami może też wystąpić deszcz i deszcz ze śniegiem. Dzień zapowiada się pochmurnie, z umiarkowanym wiatrem. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, a najzimniej na południu. W regionach podgórskich w ciągu dnia będą utrzymywać się mrozy. Termometry wskażą do -6 stopni Celsjusza. Noc z poniedziałku na wtorek również upłynie pod znakiem przymrozków. Temperatury wyniosą od -1 do -5 stopni, a w regionach podgórskich spadną nawet do -12.

We wtorek aura zacznie się już poprawiać. W ciągu dnia na południu i północnym wschodzie mogą jeszcze wystąpić opady śniegu. Na zachodzie, północy i w środkowej Polsce można spodziewać się deszczu, a miejscowo deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany. Większe zachmurzenia wystąpią na południu, w pozostałej części kraju pojawią się przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 5 do 10 stopni na zachodzie. W regionach podgórskich wciąż utrzyma się lekki mróz (do -2 stopni). W nocy z wtorku na środę termometry w niemal całym kraju nadal pokażą ujemne temperatury, od -1 do -4 stopni. Na zachodzie temperatura może spaść do 1 stopnia, a w górach do -13.

W środę na południu kraju należy spodziewać się opadów deszczu. Dzień zapowiada się jednak słonecznie. Temperatury w ciągu dnia wyniosą od 8 do 12 stopni. W górach termometry wskażą maksymalnie 2 stopnie. W nocy w niektórych regionach znów pojawią się przymrozki, jednak nie będą już tak silne jak w poprzednich dniach.