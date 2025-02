Próbki pobrane od 13 chorych zostały wysłane do Narodowego Instytutu Badań Biomedycznych w stolicy Konga, Kinszasie – poinformowało WHO. U żadnego z chorych nie potwierdzono zakażenia wirusem Ebola, ani innych chorób, których objawem jest gorączka krwotoczna, takich jak np. choroba marburska wywołana wirusem Marburg. U niektórych z chorych wykryto malarię.



W ubiegłym roku tajemnicza choroba w Kongu okazała się malarią

W ubiegłym roku choroba przypominająca grypę pojawiła się w innej części Konga. WHO podawała wówczas, że między 24 października a 5 grudnia na chorobę o nieznanym pochodzeniu zapadło 406 osób, z których 31 zmarło. Jak się okazało była to prawdopodobnie malaria. Identyfikacja choroby była trudna, ponieważ jej ognisko pojawiło się w prowincji Kwango, w południowo-zachodniej części Konga na terenach, na których dostęp do ochrony zdrowia jest ograniczony. Wielu chorych umierało w swoich domach, nie doczekawszy się pomocy medycznej. W prowincji nie było też laboratoriów, w których można było zbadać pobrane od chorych próbki (musiały być wysyłane do Kinszasy).



W 2022 roku WHO alarmowało, że w Afryce rośnie liczba przypadków, w którym ogniska chorób zakaźnych pojawiają się na terenach, gdzie zjada się dzikie zwierzęta. Przenoszenie się patogenów ze zwierząt na ludzi rodzi obawę o pojawienie się nowych, potencjalnie groźnych dla ludzi chorób. Według jednej z hipotez w ten sposób, w Azji, pojawił się w 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2, który wywołał pandemię COVID-19.