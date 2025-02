Holandia przestanie zabijać jednodniowe koguciki

Jajka podrożeją o 1,15 eurocenta za sztukę, ale koguciki nie będą zabijane

Od przyszłego roku hodowcy będą mogli w pierwszych 12 dniach od złożenia jaja usuwać je, jeśli zawierać będzie męski zarodek. W ten sposób pisklęta płci męskiej po prostu się nie wyklują.



- To oznacza, iż koguciki nie będą musiały się wykluwać, by być zabijane wkrótce później – powiedziała Wiersma. - To lepsze dla dobrostanu zwierząt i prowadzi do optymalizacji procesu hodowli – dodała.



Procedura określana jako ZED (Zonder Eendagshaantjes Doden - dosł Bez Zabijania Jednodniowych Kogucików) podniesie koszt jajka o 1,15 eurocentów - uważają naukowcy z uczelni w Wageningen (Wageningen University & Research).



Hodowcy będą mogli też decydować się na to, by pisklęta płci męskiej się wykluły i hodować je na mięso.