W mediach społecznościowych pojawił się film przedstawiający mężczyznę, który próbuje zdobyć Śnieżkę – mierzący 1603,30 m n.p.m. szczyt – na rowerze. Jak podaje Radio Wrocław, poruszał się on Drogą Jubileuszową – szlakiem, który zimą zamknięty jest nawet dla turystyki pieszej.

Władze Karkonoskiego Parku Narodowego zaznaczają, że rowerem można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i drogach wewnętrznych.

Próbował wjechać rowerem na Śnieżkę. Dostanie mandat?

- Zachowanie mężczyzny, który próbował wjechać rowerem na Śnieżkę, jest naganne i skrajnie nieodpowiedzialne. Spadnięcie z Drogi Jubileuszowej w Kocioł Łomniczki mogłoby skończyć się tragicznie – zaznacza cytowany przez Radio Wrocław Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego. - W Karkonoskim Parku Narodowym poruszanie się rowerem poza wyznaczonymi do tego szlakami i drogami jest zabronione, o czym informują tablice na terenie parku. Ponadto w tego typu miejscach występuje zagrożenie lawinowe – dodaje.

Władze TPN podkreślają, że należy pamiętać, iż decydując się na takie zachowania, narażamy życie i zdrowie nie tylko swoje, ale także innych – między innymi ratowników, którym podczas udzielania pomocy także grozi wypadek. - Niestety przekonaliśmy się o tym już wiele razy. Podchodzimy bardzo poważnie do wszelkich tego typu sytuacji. Służby KPN-u są uprawnione, by wystawić mandat nieodpowiedzialnym osobom lub nawet skierować sprawę na drogę sądową - zaznacza Tołoknow, apelując, by nie naśladować tego typu zachowań, ani nie pochwalać ich za pośrednictwem mediów czy internetu.