Święty Mikołaj jest już w drodze. Gdzie można śledzić jego trasę?

O godzinie 10.00 czasu polskiego Święty Mikołaj rozpoczął roznoszenie prezentów na całym świecie – twierdzi NORAD, czyli Dowództwo Obrony Powietrznej i Kosmicznej Ameryki Północnej, które – jak co roku – śledzi trasę przelotu jego sań.

Święty Mikołaj opuścił Biegun Północny. Jest już w trasie – gdzie go śledzić?

Trasę Mikołaja śledzić można na flightradar24.com – popularnym serwisie pokazującym ruch samolotów w czasie rzeczywistym. By to zrobić, wystarczy wpisać kod SANTA1 lub HOHOHO. W tym roku – już po raz kolejny – serwis korzysta z funkcji śledzenia Świętego Mikołaja, łącząc zasięg naziemny i satelitarny ADS-B.

Rozwożenie prezentów Święty Mikołaj miał rozpocząć od wysp Pacyfiku. Z prezentami uda się następnie do Nowej Zelandii i Australii, zaś później do Azji, Afryki i Europy oraz do Ameryki. NORAD podkreśla, że będzie śledzić go przy pomocy wojskowych satelitów oraz myśliwców F-18. „W lokalizacji pomagają czujniki podczerwieni, bo nosy reniferów wydzielają duża ilość ciepła” – czytamy.