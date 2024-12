Pogoda w święta i sylwestra: Jest szansa na śnieg i mróz?

W najbliższy piątek i sobotę synoptycy prognozują delikatne ochłodzenie. Maksymalne temperatury jak na grudzień będą jednak nadal wysokie i wyniosą od 0 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 7 stopni Celsjusza w centrum. W piątek w całym kraju zachmurzenie duże. Miejscami możliwe opady deszczu. Natomiast na obszarach podgórskich i w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. W sobotę więcej przejaśnień, a na południowym zachodzie możliwe rozpogodzenia. Miejscami możliwe jednak opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet śniegu.

W niedzielę temperatura podobna do tej w piątek i sobotę. Na północy i zachodzie prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, natomiast na pozostałym obszarze ma być raczej pogodnie i bez opadów.

Czytaj więcej Społeczeństwo Najnowsza prognoza opadów śniegu na zimę 2024/2025. Pogoda sprawi niespodziankę Kiedy i jakich opadów śniegu można spodziewać się w nadchodzącym sezonie zimowym? W najnowszych, sezonowych prognozach modeli ECMWF i UKMO widać ciekawą zgodność dla całego kontynentu europejskiego.

Jaka pogoda w święta i sylwestra?

IMGW nie przedstawił na razie synoptycznej prognozy pogody na święta i sylwester. Okres ten ujęty został jednak w numerycznej prognozie pogody. Ta obejmuje najbliższe pięć tygodni od poniedziałku 16 grudnia do niedzieli 19 stycznia. Uwzględnia anomalie średniej temperatury powietrza i anomalie sumy opadu względem normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Na podstawie tej prognozy pogody wnioskować można, że w bieżącym tygodniu anomalia średniej temperatury powietrza w całej Polsce będzie dodatnia i mieścić się będzie w granicach od 3.7 do 6.6 stopnia Celsjusza. Kolejny tydzień, w którym wypadają święta Bożego Narodzenia, będzie nieco chłodniejszy. Nadal jednak na terenie całego kraju prognozowana jest dodatnia anomalia temperatury (od 0.1 do 2.9 stopnia Celsjusza). Tydzień od 30 grudnia do 5 stycznia, a więc ten, w którym wypada sylwester i Nowy Rok, także powinien być ciepły. Dodatnia anomalia temperatury ma wówczas mieścić się w przedziale od 0.8 do 3.5 stopnia Celsjusza.