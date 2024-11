Abu Zabi: Znaleziono ciało zaginionego rabina. "Antysemicki incydent terrorystyczny"

Beniamin Netanjahu powiedział w sobotę, że Mosad prowadzi w sprawie „szeroko zakrojone dochodzenie" we współpracy z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich — informował portal „Times of Israel” . Izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego przypomniała też, że od pewnego czasu odradza podróżowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celach innych niż niezbędne.

Czytaj więcej Polityka Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły porozumienie Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły w czwartek historyczny układ pokojowy, który doprowadzi do pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami Bliskiego Wschodu. W negocjacjach pośredniczył prezydent USA Donald Trump.

Rabin Zwi Kogan posiadał obywatelstwo izraelsko-mołdawskie. Mężczyzna pełnił funkcję wysłannika chasydzkiej organizacji Chabad w Abu Zabi. Był także doradcą naczelnego rabina Zjednoczonych Emiratów Arabskich Lewiego Duchmana oraz bratankiem Gawriela Holtzberga, który wraz z żoną zginął w ataku terrorystycznym w Mumbaju w 2008 roku.

Kogan pełnił funkcję wysłannika Chabadu w Abu Zabi od 2020 roku, czyli od czasu normalizacji stosunków dyplomatycznych Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Rabin uczestniczył w pierwszej w historii ceremonii Dnia Pamięci o Holokauście w Zatoce Perskiej w 2021 roku. Prowadził wówczas modlitwę pamięci – zauważa portal Ynet.