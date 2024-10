Cmentarze w Poznaniu na Wszystkich Świętych 2024: Utrudnienia, ograniczenia, parkingi. Mapy

Od 1 do 3 listopada możliwy będzie skręt w lewo z ul. Gdyńskiej – od strony ul. Bałtyckiej w ul. Gnieźnieńską.

31 października od godz. 14.00 przy wejściu na Cmentarz na Miłostowo działać będzie przejście dla pieszych przez jezdnię wjazdową do Poznania (północną), natomiast od 1 do 3 listopada – przez obie jezdnie.

Przy cmentarzu na Miłostowie pojawią się dodatkowe miejsca parkingowe. Parkować będzie można przy ul. Warszawskiej, która od 26 do 31 października będzie w tym celu zwężona w stronę centrum miasta, natomiast od 1 do 3 listopada już w obu kierunkach. Miejsca parkingowe na tej ulicy – w dniach od 28 do 31 października (do godz. 14.00) – będą dostępne po prawej stronie jezdni wjazdowej do miasta (północnej). Natomiast w dniach 31 października (od godz. 14.00) do 3 listopada parkować tu będzie można po obu stronach jezdni od ul. Mogileńskiej.

Miejsca postojowe dostępne będą również od 31 października od godz. 14.00 do 3 listopada na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bałtyckiej za przystankami "Cmentarz". Ponadto od 1 do 3 listopada przy ul. Gnieźnieńskiej 55 korzystać będzie można z oznakowanego darmowego parkingu, do którego przysunięty zostanie przystanek autobusowy.

Wszystkich Świętych: Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarza na Miłostowie / źródło: ZDM Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Wszystkich Świętych 2024: Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo (Cmentarz Junikowo)

Przy cmentarzu na Junikowie przez cały okres świąteczny aż do 3 listopada obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h na ul. Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej (przy cmentarzu). Od 26 października do 3 listopada jednokierunkowa będzie ul. Chryzantemowa na odcinku od ul. Malwowej do ul. Owczej. Dodatkowo 1 listopada jednokierunkowe będą: