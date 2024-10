Wszystkich Świętych 2024 we Wrocławiu: Utrudnienia i zamknięte ulice przy cmentarzach. Mapa

1 listopada 2024 roku we Wrocławiu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonach cmentarzy: Osobowickiego, Grabiszyńskiego, przy ul. Bujwida, ul. Smętnej i ul. Bardzkiej, a także przy ul. Brodzkiej, Działkowej, Gorlickiej, Kiełczowskiej, Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej, Zabrodzkiej oraz Złocieniowej.

Reklama

Przy największych nekropoliach – cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim – część sygnalizacji świetlnej przyjmie tryb żółtego światła pulsującego. Należy też spodziewać się zwiększonej liczby patrolujących policjantów.

Sieć dróg dojazdowych wraz z lokalizacją cmentarzy we Wrocławiu - wroclaw.pl UMW

Przy tych wrocławskich cmentarzach nie zaparkujesz

Jak podaje Gazeta Wrocławska, od 26 października obowiązuje zakaz parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy przy ul. Brodzkiej, Działkowej, Gorlickiej, Jerzmanowskiej, Kiełczowskiej. Trzmielowickiej oraz Zabrodzkiej.

Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu: Organizacja ruchu 1 listopada

We Wszystkich Świętych zamknięta będzie ulica Osobowicka (od mostu Osobowickiego do Milenijnego), Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska (i przyległe ulice osiedla Różanka), Reymonta (od ulicy Kleczkowskiej do Na Polance w kierunku wyjazdu z miasta). Most Milenijny na odcinku od ulicy Popowickiej do Osobowickiej w kierunku od Popowickiej będzie na prawym pasie dostępny tylko dla autobusów. Ponadto na ulicy Kleczkowskiej (od ulicy Reymonta do Struga) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.