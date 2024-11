1 listopada 2024. Jak dojechać na cmentarz Prądnik Czerwony? Zmiany, utrudnienia, parkingi. Mapa

Komunikacja miejska w Krakowie w okresie Wszystkich Świętych 2024 - mapa Komunikacja Miejska w Krakowie

1-3 listopada 2024. Zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarza Prądnik Czerwony

Od 1 listopada (od godz. 6.30) do 3 listopada wyłączona z ruchu będzie ul. Reduta (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna). 1 listopada (od godz. 6.30) w al. 29 Listopada wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo od strony granicy miasta w ul. Powstańców. Ul. Powstańców będzie z kolei wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja. Przy ul. Strzelców zostanie dopuszczony ruch od ul. Powstańców w kierunku ronda Barei. Na wniosek służb w rejonie cmentarza mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia w ruchu drogowym.

Cmentarz Prądnik Czerwony w Krakowie. Organizacja ruchu w czasie Wszystkich Świętych 2024 Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK

Gdzie zaparkować przy cmentarzu Prądnik Czerwony?

Osoby, które poruszają się samochodem, będą mogły pozostawić samochód przy ul. Rozrywka. Dojazd do parkingu będzie przez ul. Powstańców i Strzelców natomiast wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca. Przy nowej kaplicy dostępny jest także parking dla osób niepełnosprawnych.