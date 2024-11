1 listopada w Warszawie: Jak dojechać na cmentarze? Utrudnienia, linie cmentarne, zmiany. Mapa

Wszystkich Świętych 2024. Objazdy w okolicy Cmentarza na Tarchominie

W pobliżu tarchomińskiej nekropolii w dniu 1 listopada zamknięta zostanie ulica Mehoffera, od ulicy Ordonówny do ulicy Myśliborskiej. Zakaz nie będzie dotyczyć mieszkańców pobliskich prywatnych posesji. Planowane jest również wprowadzenie zakazu parkowania na ulicach: Mehoffera, od ulicy Ceglanej do Ordonówny, Majolikowej, Pomorskiej i Milenijnej od ulicy Mehoffera do ulicy Ćmielowskiej.

Ograniczenie ruchu samochodowego 1 listopada: Włochy, Ursus, Wola, Służew

Kierowcy planujący 1 listopada dojazd na cmentarze w dzielnicach Włochy i Ursus nie przejadą ulicą Ryżową, od ulicy Kleszczowej do Alei 4 Czerwca 1989 r. Ta trasa będzie dostępna tylko dla osób dojeżdżających do prywatnych posesji. Dodatkowo będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się na ulicy Orłów Piastowskich, pomiędzy ulicą Czerwona Droga a ulicą Królów Polskich.

Dojeżdżających samochodem na Cmentarz Wolski i Cmentarz Powstańców Warszawy będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy na ulicy Sowińskiego (od ul. Pustola w stronę ul. Jana Olbrachta) oraz na ulicy Pustola (od ul. Antka Rozpylacza do ul. Redutowej). Jadący ulicą Szulborską będą mogli skręcić w ulicę Sowińskiego lub wyjechać prosto. Nie będzie możliwy przejazd od ulicy Wolskiej przez ulicę Sowińskiego w stronę cmentarza. Przez ulicę Fort Wola przejadą tylko samochody dojeżdżające do posesji. Kierowców będzie obowiązywać zakaz parkowania na ulicy Wolskiej, pomiędzy ulicami Hubalczyków i Sowińskiego.

Podróżnych dojeżdżających samochodem na Cmentarz Czerniakowski i Cmentarz na Służewie będzie obowiązywać zakaz parkowania na ulicy Wałbrzyskiej i Powsińskiej.

Komunikacja miejska 1 listopada w Warszawie. Zmiany ogólne w rozkładach jazdy

Na warszawskie nekropolie najłatwiej będzie dojechać autobusami i tramwajami. Osoby planujące w najbliższych dniach podróż transportem publicznym na stołeczne cmentarze powinny wcześniej sprawdzić zaktualizowane trasy przejazdu. W dniu Wszystkich Świętych stołeczne tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy (za wyjątkiem linii lokalnych) według niedzielnego/świątecznego rozkładu jazdy.