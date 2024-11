Warszawa, Cmentarz Bródnowski: Jak dojechać 1 listopada? Zmiany i linie cmentarne. Parkingi, mapa

wiaduktem nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (ruch na rondzie będzie odbywał się bez zmian),

ul. 11 Listopada od ul. Letniej do ul. Starzyńskiego (nie będzie wyjazdu z ulicy Letniej na 11 Listopada),

przez rondo Żaba,

ul. św. Wincentego od ronda Żaba do ul. Gilarskiej,

ul. Borzymowską od ul. Gościeradowskiej do ul. św. Wincentego,

ul. Gościeradowską od ul. Borzymowskiej do ul. Kołowej,

ul. Kołową od ul. Handlowej do ul. św. Wincentego,

ul. Odrowąża i ul. Wysockiego od ronda Żaba do ul. Syrokomli,

ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Wysockiego do ul. Ogińskiego oraz od ul. Rembielińskiej do ul. św. Wincentego,

ul. Chodecką od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Mapy dojazdu do największych, stołecznych cmentarzy w dn. 1-3 listopada można znaleźć m.in. na portalu Infoulice Warszawa Infoulice Warszawa

W dniu Wszystkich Świętych ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Smoleńskiej w stronę ul. Witebskiej, a także na ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rembielińskiej w stronę ul. Ogińskiego, na ul. Rembielińskiej od ul. Julianowskiej w stronę ul. Matki Teresy z Kalkuty, na ul. Ogińskiego od ul. Matki Teresy z Kalkuty w stronę ul. Siedzibnej.

Niektóre ograniczenia przejazdu będą obowiązywały także 2 listopada (sobota) i 3 listopada (niedziela). W tych dniach utrudnienia i ograniczenia przejazdu będą obowiązywać kierowców poruszających się ul. św. Wincentego od ronda Żaba do ul. Gilarskiej. Przejazd będzie także utrudniony na ul. Borzymowskiej – od ul. Gościeradowskiej do ul. św. Wincentego – oraz na ul. Kołowej, od ul. Handlowej do ul. św. Wincentego.

1 listopada. Jak dojechać autobusem lub tramwajem na Cmentarz Bródnowski?

Na ulicę św. Wincentego od 1 do 3 listopada będzie można dojechać autobusem lub tramwajem. Linia autobusowa C13 będzie kursować pomiędzy Cmentarzem Bródnowskim a Cmentarzem Wawrzyszewskim oraz bramą główną Cmentarza Północnego (przez most Gdański). Pomiędzy Cmentarzem Bródnowskim a Cmentarzem Północnym będą kursować autobusy przyspieszone 409. W sobotę 2 listopada i w niedzielę 3 listopada linia 409 zmieni trasę - autobusy pojadą m.in. ulicą Chodecką oraz ul. Matki Teresy z Kalkuty, zatrzymają się także przy bramie cmentarza na ul. Chodeckiej.

W dniach 1-3 listopada na Cmentarz Bródnowski będzie można dojechać liniami tramwajowymi: