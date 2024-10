Wszystkich Świętych 2024: Jak dojechać na cmentarze we Wrocławiu? Zmiany, nowe linie i mapy

301 na trasie Pilczyce – Cmentarz Osobowicki – Kromera oraz Kromera – Cmentarz Osobowicki – Pilczyce;

307 na trasie Jerzmanowo (Cmentarz I) – Oporów oraz Oporów – Jerzmanowo (Cmentarz I);

322 na trasie Wrocław Nowy Dwór (P + R) – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz oraz Kiełczowska Cmentarz – Cmentarz Osobowicki – Wrocław Nowy Dwór (P + R);

334 na trasie Brochów – Bardzka (Cmentarz) – Grabiszyńska (Cmentarz II) oraz Grabiszyńska (Cmentarz II) – Bardzka (Cmentarz) – Brochów;

335 na trasie Tarczyński Arena (Królewiecka) – Cmentarz Osobowicki – Kiełczowska Cmentarz oraz Kiełczowska Cmentarz – Cmentarz Osobowicki – Tarczyński Arena (Królewiecka);

336 na trasie Racławicka – Grabiszyńska (Cmentarz) – Cmentarz Osobowicki – Kamieńskiego (pętla) oraz Kamieńskiego (pętla) – Cmentarz Osobowicki – Grabiszyńska (Cmentarz) – Racławicka;

350 na trasie Pawłowice (Widawska) – Osiedle Sobieskiego – Kiełczowska Cmentarz oraz Kiełczowska Cmentarz – Osiedle Sobieskiego – Pawłowice (Widawska).

Linie 301, 307, 334 oraz 350 kursować będą od 8.00 do 18.00 co 15 minut oraz od 18.00 do 20.00 co 30 minut, natomiast linie 322, 335, 336 – od 8.00 do 15.00 co 10 minut, od 15.00 do 18.00 co 15 minut oraz od 18.00 do 20.00 co 30 minut.

Pełne trasy linii specjalnych dostępne są między innymi na portalu Wroclaw.pl.