Turcja: Atak terrorystyczny w Ankarze, są ofiary i ranni. "Eksplozja i strzały"

Turcja: W Ankarze doszło do samobójczego zamachu bombowego?

Turecka telewizja Haberturk podaje, że mógł być to samobójczy zamach bombowy. Telewizja NTV informuje natomiast, że ​​grupa napastników przybyła do firmy, w której doszło do ataku, taksówką. Miało to miejsce, kiedy zmieniał się personel ochrony. Po wybuchu dojść miało do strzelaniny. Pojawiały się doniesienia o zakładnikach, ale dotychczas władze Turcji nie potwierdziły tych informacji.

Wciąż nie jest jasne, kto może odpowiadać za atak. „Kurdyjscy bojownicy, Państwo Islamskie i lewicowi ekstremiści przeprowadzali w przeszłości ataki w Turcji” – zauważa agencja AP.