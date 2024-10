Pilot źle się poczuł, stery przejął pasażer bez licencji. Wylądować pomogły my służby

Do niecodziennego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu Super King Air 350ER. Kiedy – ze względu na problemy zdrowotne – pilot stracił możliwość kierowania maszyną, stery przejął pasażer – podaje CBS News. Asystowały mu służby, dzięki czemu mężczyźnie udało się bezpiecznie wylądować.

Stany Zjednoczone: Pilot samolotu miał problemy zdrowotne, więc wylądował pasażer

Do zdarzenia doszło w piątek na pokładzie dwusilnikowego, turbośmigłowego samolotu Super King Air 350ER. Kiedy pilot nie był w stanie prowadzić maszyny, jeden z pasażerów przejął stery i bezpiecznie wylądował na lotnisku w Bakersfield w Kalifornii. Udało się to dzięki wsparciu, którego udzieliła mu sekcja lotnicza i morska amerykańskiego Urzędu ds. Ceł i Ochrony Granic (USCBP). Pasażer był zaznajomiony z kierowaniem samolotem, lecz nie miał licencji pilota.

Podczas akcji wykorzystano między innymi wielozadaniowy samolot – instruowano z niego pasażera w sprawie prawidłowej ścieżki lotu, by mężczyzna mógł bezpiecznie dotrzeć do lotniska Meadows Field w Bakersfield. Załoga samolotu skorzystała także z łączności radiowej oraz kontaktu wzrokowego, by eskortować turbośmigłowiec. Pomogła także kontrola ruchu lotniczego w Bakersfield.

Pilot źle się poczuł podczas lotu. Federalna Administracja Lotnictwa przeprowadzi śledztwo

- To prawdziwy dowód na doświadczenie naszych załóg lotniczych, szybką koordynację partnerów z Federalnej Administracji Lotnictwa i współpracę wszystkich zaangażowanych w zapewnienie bezpiecznego lądowania – powiedział Brandon Tucker, dyrektor oddziałów lotniczych i morskich w San Diego.

Nie zostało sprecyzowane, co dokładnie stało się pilotowi. W komunikacie poinformowano jedynie, że chodziło o "problem zdrowotny” oraz że pilot „nie był zdolny do pracy”.