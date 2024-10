Greta Thunberg zatrzymana przez policję. Aktywiści: Nasi politycy nas zawiedli

Jak relacjonuje portal Politico, szwedzka działaczka klimatyczna Greta Thunberg i grupa aktywistów z organizacji Extinction Rebellion oraz United for Climate Justice blokowali ulicę przed stacją metra Rogier, kilka kilometrów od budynków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Otoczeni przez policję protestujący skandowali hasło: „Oceany się podnoszą i my też”. Kilku demonstrantów zostało zatrzymanych.

United for Climate Justice żąda wycofania dotacji do paliw kopalnych

– Nasi politycy nas zawiedli – powiedział Paolo Destilo, rzecznik organizacji United for Climate Justice, która współorganizowała protest. – Stałe wsparcie europejskich przywódców dla przemysłu paliw kopalnych rodzi poważne pytania dotyczące ich zaangażowania w skuteczne działania klimatyczne – dodał.

W zeszłym tygodniu United for Climate Justice napisała list otwarty do Unii Europejskiej i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Określiła w nim swoje trzy cele: ustalenie harmonogramu stopniowego wycofywania dotacji do paliw kopalnych do 2025 r., przyjęcie kompleksowych wytycznych metodologicznych dla państw członkowskich UE, a także ram przejrzystości i odpowiedzialności.

Ekologiczni aktywiści planują zwiększać skalę działań w Europie

W oświadczeniu dla Euronews Angela Huston Gold z United for Climate Justice stwierdziła, że ​​demonstrowała, „ponieważ kryzys klimatyczny osiągnął katastrofalny i zabójczy poziom”.