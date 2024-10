Podobne wnioski przyniosły internetowe konsultacje, które w 2018 r. przeprowadziła Komisja Europejska wśród mieszkańców państw członkowskich UE. 84 proc. ankietowanych uznało, że chce zrezygnować ze zmiany czasu.

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Zdaniem krytyków zmiana czasu powoduje wiele negatywnych skutków. To nie tylko utrudnienia w działalności przedsiębiorstw i zamieszanie organizacyjne na dworcach i lotniskach, ale również konsekwencje dla zdrowia spowodowane rozregulowaniem zegara biologicznego.

Prace nad zniesieniem zmiany czasu w krajach Unii Europejskiej trwają od lat. W 2019 roku do podjęcia konkretnych działań było już blisko, plany pokrzyżowała jednak pandemia. Nie ma też jednomyślności wśród państw członkowskich co do tego, jaki czas powinien obowiązywać w całej Unii. Do końca 2026 roku obowiązują więc dotychczasowe ustalenia. Aby mogło dojść do zmian, kraje UE muszą najpierw wypracować swoje stanowiska w tej sprawie, a następnie uzgodnić wspólne rozwiązanie.

Jak wskazują badania CBOS-u z 2019 roku, w przypadku zniesienia zmiany czasu, większość Polaków woli pozostać przy czasie letnim.

Dlaczego zmieniamy czas na zimowy i letni?

Po raz pierwszy o potrzebie wprowadzenia czasu letniego już w 1784 roku pisał Benjamin Franklin. W 1907 roku Brytyjczyk William Willett opisał ideę zmiany czasu w broszurce „Waste of Daylight”. Argumentował ją tym, że przestawienie zegarków na czas letni pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego i przyniesie oszczędności związane z oświetleniem.