Choć Unia Europejska planowała odejść od zmiany czasu, to póki co nic nie wskazuje na to, by miało się coś zmienić. Nie unikniemy więc tegorocznego przejścia na czas zimowy. Czy to już dzisiaj?



Zmiana czasu na zimowy w 2024 roku: Czy dzisiaj przestawiamy zegarki?

Dni są coraz krótsze, można więc pomyśleć, że zmiana czasu to kwestia najbliższych dni. W rzeczywistości jednak nastąpi to dopiero za niecały miesiąc.

Zmiana czasu na zimowy to odwoływanie czasu letniego środkowoeuropejskiego, które ma miejsce zawsze w ostatni weekend października. W 2024 roku przestawiamy zegarki w nocy z 26 na 27 października, a dokładnie w niedzielę 27 października o godzinie 3.00.

Godzina do przodu czy do tyłu? Jak ustawiamy czas zimowy?

Jak wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026, „odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego”. Cofamy więc zegarki o godzinę, z 3.00 na 2.00, a tym samym – jak się potocznie mówi - śpimy godzinę dłużej (w rzeczywistości mamy po prostu jedną godzinę więcej w dobie ze zmianą czasu).