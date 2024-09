Wśród innych nominowanych znaleźli się m.in. María Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji demokratycznej i kandydat wenezuelskiej opozycji na prezydenta, który - jej zdaniem - wygrał niedawne wybory (oficjalne wyniki wskazują na zwycięstwo urzędującego prezydenta, Nicolása Maduro), Edmundo González Urrutia (nominacja Europejskiej Partii Ludowej, frakcji, w której zasiadają m.in. KO i PSL). Urrutia został nominowany również przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (do frakcji należy PiS).



Laureata Nagrody Sacharowa poznamy 24 października

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (frakcja, do której należy Nowa Lewica) oraz frakcja Odnowić Europę (należy do niej Polska 2050) nominowały organizacje „Kobiety Walczą o Pokój„ z Izraela i ”Kobiety słońca" z Palestyny oraz ich twórczynie, Jael Admi i Reem Hajajreh.



Zieloni nominowali dr Gubada Ibadoghlu z Azerbejdżanu, znanego krytyka przemysłu paliwowego, działacza walczącego z korupcją. Lewica mianowała organizację „Dziennikarze Palestyny”.



Kandydatów przedstawiono na wspólnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych PE i podkomisji spraw człowieka. To one wskażą 17 października finałową trójkę kandydatów do nagrody. Laureata wybierze przewodnicząca PE wraz z przywódcami frakcji zasiadających w Parlamencie Europejskim. Laureata poznamy 24 października. Nagroda zostanie przyznana 18 grudnia w Strasburgu.