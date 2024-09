Młodzi Ukraińcy boją się, że nie wyjadą z kraju. Jak próbują ominąć mobilizację?

Blokada paszportowa dla rezerwistów

Choć to pierwszy taki przypadek, służby nie wykluczają, że może być to nowy trend, który pozwoli ukraińskim mężczyznom w wieku poborowym nielegalnie dostać się do Ukrainy, posługując się fałszywymi paszportami na obce dane i obywatelstwa, i bezpiecznie powrócić do Europy.

Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nie ma wątpliwości, że powodem mogła być „obawa przed wcieleniem do wojska na Ukrainie”. – Młodzi ukraińscy mężczyźni, którzy przebywają w Europie, a chcą wjechać do swojego kraju np. odwiedzić bliskich lub zdeponować zarobione w Europie pieniądze, mogą próbować w ten sposób ominąć system i „nie odznaczyć się” na swojej granicy. Dzięki temu będą mogli wrócić – przyznaje minister Szczepański, który podkreśla, że posłużenie się fałszywym dokumentem jest przestępstwem.

Mężczyzna złapany w Medyce, po uzgodnieniu z prokuratorem, otrzymał karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Porucznik Zakielarz powiedział: – Po zakończonych czynnościach zezwolono cudzoziemcowi na wyjazd do Ukrainy.

Obecnie nowy paszport można odebrać tylko w Ukrainie, co wywołało poruszenie wśród ukraińskiej emigracji. Niedawno poskarżyli się na to rzecznikowi praw obywatelskich. 18 maja weszła bowiem w życie nowa, restrykcyjna ustawa mobilizacyjna ukraińskich poborowych. Jej celem jest uzupełnienie armii, która po dwóch latach wojny z Rosją cierpi na gigantyczny niedobór żołnierzy.