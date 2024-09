Ciało Hvaldimira (jego imię jest połączeniem norweskiego słowa „waleń” i imienia prezydenta Rosji, Władimira Putina) unoszące się na wodach morza zauważyli ojciec i syn, którzy łowili ryby w południowej części Norwegii – wynika z informacji podawanych przez NRK.



Hvaldimir, waleń z uprzężą z napisem „Equipment St Petersburg”

Organizacja pozarządowa Marine Mind, która obserwowała walenia napisała w mediach społecznościowych, że Hvaldimir "przypomniał o głębokiej więzi między ludźmi, a światem przyrody".



Kiedy Hvaldimira zauważono po raz pierwszy w pobliżu wyspy Ingøya na północy Norwegii, ok. 300 km od granicy morskiej między Norwegią a Rosją, miał na sobie uprząż z czymś, co wyglądało na uchwyt na niewielką kamerę. Na uprzęży widać było napis w języku angielskim: „Equipment St Petersburg”.



Przyczyna śmierci Hvaldimira nie jest na razie znana

Waleń był bardzo zainteresowany ludźmi i reagował na sygnały dawane mu rękoma, co skłoniło norweską agencję wywiadu do założenia, że przez pewien czas był trzymany w niewoli w Rosji w ramach programu badawczego, zanim wypuszczono go na wolność na norweskie wody.