We wtorek prognozowana jest temperatura od 23 stopni Celsjusza nad morzem do 27 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W środę prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza (22 st. C), temperatury będą dochodzić do 30 stopni. W czwartek upał powyżej 30 stopni obejmie niemal cały kraj. Zapowiadane są ostrzeżenia I i II stopnia. W piątek podobne temperatury będą się utrzymywać we wschodniej połowie Polski. Upał nieco zelżeje natomiast w zachodniej części kraju – tam powinno być już poniżej 30 stopni. W weekend czekają nas temperatury od 21-22 stopni nad morzem oraz na Warmii i Mazurach i Podlasiu do 26 stopni Celsjusza w woj. lubuskim.



Ciepły początek września. Powrót do szkół z wakacyjną pogodą

Według prognozy przedstawionej przez IMGW w poniedziałek 2 września i wtorek 3 września również będzie bardzo ciepło, ale bez upałów. W całej Polsce temperatura będzie się wahać od 22 do 28 stopni Celsjusza. Najniższe wartości temperatury prognozowane są w poniedziałek na wschodnich krańcach Polski – na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach (22 st. C). Najcieplej będzie w zachodniej części Polski – tam temperatury sięgną 27 stopni Celsjusza. We wtorek, 3 września, wakacyjna pogoda będzie się utrzymywać. Temperatura wzrośnie o 1-2 stopnie.