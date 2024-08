Niepodległość efektem działania biura Niepodległa

Zdaniem Marcina Dumy, prezesa IBRiS, moment odzyskania niepodległości został mocno zaznaczony w świadomości społecznej przez działania państwa w ramach programu Niepodległa. – To nasze badanie pokazało, że mamy dwie Polski w polityce historycznej. Obóz liberalno-demokratyczny jako powód do dumy wskazuje przede wszystkim wejście Polski do UE, NATO i transformację ustrojową – to był przecież cel dla wielu dorosłych Polaków – analizuje Duma. – Z kolei w ciągu ośmiu lat rządów PiS dla Polski konserwatywnej punktem odniesienia było odzyskanie niepodległości 1918 r. i wybór Karola Wojtyły na papieża – dla tego środowiska swoista kotwica – symbol zespolenia z Kościołem katolickim. Po części taki wynik sondażu pokazał też, co częściej wyświetlało się w mediach społecznościowych – mówi Duma.

A co z Powstaniem Warszawskim? Jego zdaniem w tej konfrontacji temu wydarzeniu jakby „został odcięty tlen”. – Powstanie Warszawskie stało się ofiarą wojny polsko-polskiej – uważa prezes IBRiS.

Prof. Antoni Dudek : dumni z sukcesów, a nie klęski

Z kolei prof. Antoni Dudek, historyk, politolog z UKSW, uważa, że badanie pokazuje, rosnącą świadomość Polaków, czym tak naprawdę było Powstanie Warszawskie. – To była jedna z największych tragedii w dziejach II wojny światowej, w bezsensownej walce zginęło ok. 200 tysięcy ludzi. Powstanie niczego nie zmieniło, nie zapobiegło sowietyzacji Polski, a nawet ją przyspieszyło, bo zginęły elity, które – gdyby żyły – mogłyby stawiać większy opór komunizowaniu Polski – zauważa prof. Dudek.



Politolog zauważa, że dumni jesteśmy przede wszystkim z wydarzeń, które były naszymi sukcesami. – Moim zdaniem ten sondaż pokazuje, że Polacy są świadomi tego, że politycy prezentują fałszywą wiedzę na temat powstania. Nie wymagajmy od ludzi, aby byli dumni z klęski. Ja uważam, że 1 sierpnia o godz. 17 syreny powinny wyć przede wszystkim z uwagi na pamięć o tych, którzy zginęli, bowiem polscy przywódcy nie zdali wtedy egzaminu – uważa prof. Antoni Dudek.